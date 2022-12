Wenn Gurken zwischen Tannenzweigen hängen

Die Frage, was unter den Christbaum kommt – nämlich Geschenke – ist vermutlich leichter zu beantworten als die Frage, was an und auf den Weihnachtsbaum gehört. Große Kugeln? Kleine Kugeln? Ton in Ton oder in kontrastierenden Farben? Reflexkugeln, die die Lichtstrahlen einfangen und den Glanz wiedergeben? Ornamente in Form von Engeln, Glocken oder Zapfen? Eine Christbaumspitze? Oder gar eine Weihnachtsgurke?

Die Suche nach Antworten führt ins südthüringische Lauscha, den Geburtsort des gläsernen Weihnachtsschmucks. In Lauscha und den umliegenden Ortschaften fertigen Glasbläser wie Helmut Bartholmes und sein Sohn Danny von Kugeln über Sperlinge bis hin zu Schneemännern alles, was der Weihnachtsstimmung zuträglich ist. Der mundgeblasene gläserne Lauschaer Christbaumschmuck hat es 2021 bis zum Immateriellen Kulturerbe der Unesco gebracht. An der Herstellung hat sich in den vergangenen 200 Jahren wenig verändert, wenn sich auch die Motive den gesellschaftlichen Moden anpassen.

So kam die Weihnachtsgurke an den Baum

In der Familie Bartholmes hat die Weihnachtsgurke jedenfalls Tradition. Der Großvater ist als eines von 13 Kindern aufgewachsen. Umfangreiche Weihnachtsgeschenke standen in seiner Kindheit nicht auf der Tagesordnung. Dasjenige Kind aber, das die gläserne Gurke versteckt zwischen den Christbaumzweigen gefunden hat, durfte sich über einen Apfel oder eine extra Handvoll Nüsse freuen, berichtet Bartholmes. Auch an die eigenen Weihnachtsfeiern als Junge bei den Großeltern erinnert er sich: Bevor es Geschenke wie ein Holzauto oder einen Metallbaukasten gab, musste die Gurke gefunden werden.

Die Weihnachtsgurke, die es in seiner Glasbläserei heute in neun unterschiedlichen Versionen gibt, hängt selbstverständlich auch am privaten Baum von Bartholmes – und an jedem Baum in seinem Werksverkauf. „Nur nicht am Baum vor der Tür. Draußen würde sie ausbleichen“, schmunzelt Bartholmes. Aber wie kommt die Gurke überhaupt zu ihrer Form?

Dass sich eine Kugel gewissermaßen wie ein Luftballon aufblasen lässt, leuchtet ein. Aber wie nimmt ein Stück Glas die Form eines Eichhörnchens oder eines Vogels an? Glasbläsermeister Bartholmes spannt dazu eine obere und eine untere Keramikform in einen Schraubstock ein, denen sich das Glas dann anpasst. „Die Formen müssen um die 1400 Grad Celsius aushalten, und das Glas darf sich nicht mit ihnen verbinden“, erklärt Bartholmes, nachdem er einen Pfau zwischen den beiden Formen hervorholt. Manche von ihnen sind mehr als hundert Jahre alt.

Neue Figuren: Shaun das Schaf, Lämmchen Timmy und Hund Bitzer

Zusätzlich zu den historischen Formen werden immer mal wieder neue entwickelt. Seit ein paar Jahren bläst Bartholmes Shaun das Schaf, Lämmchen Timmy und Hund Bitzer – Figuren, die vom Kinderkanal KiKA oder aus der „Sendung mit der Maus“ bekannt sind. „Da haben wir ein Jahr dran gearbeitet, bis das für alle gepasst hat“, berichtet Bartholmes. Immer wieder gab es anhand der Zeichnungen sowie Modelle aus Papier und Ton Absprachen mit den Schöpfern von Aardman Animations und weitere Anpassungen.

In seiner so freigegebenen Form besitzt Shaun das Schaf eine rote, glitzernde Mütze. Glasveredlerin Sylke Seifert ist gerade dabei, der Figur diese zu verpassen. Vor ihr sind auf einem Nagelbrett um die 50 mundgeblasene Schafe aufgereiht. Deren Körper sind schon wollweiß getüncht, zum Kontrast sind Beine und Gesicht schwarz bemalt. Seifert trägt sorgsam Kleber auf, an dem der rote Glitter anhaften soll. „Auch nach zwei Wochen Urlaub ist immer noch irgendwo Glitter“, berichtet sie schmunzelnd.

Aus dem Thüringer Wald bis nach USA, China und Indien

Das Glasbläserhandwerk hat im Thüringer Wald Tradition: 1525 wurde in Langenbach eine Glashütte gegründet, etliche Jahrzehnte später am Lauschabach. Alles, was für die Glasherstellung benötigt wurde, ließ sich hier zusammentragen: Den Quarzsand bezogen die Hüttenleute aus Steinheid, den Kalk oder gebrannten Tuffstein aus Schalkau, die Pottasche bereiteten sie selbst und die dichten Mischwälder lieferten das Feuerholz.

Gut zwei Jahrhunderte später revolutionierte die Lampenglasbläserei die Industrie. Zunächst mit Ölflamme konnte nun in Heimarbeit Glas bearbeitet werden. Am Anfang waren die gestalterischen Möglichkeiten in der Ausdehnung noch begrenzt, sodass die Bläser vor allem bunte Hohlglasperlen fertigten. Diese waren beliebt und verkauften sich Ende des 18. Jahrhunderts nicht nur bis nach Nürnberg, Berlin und Brüssel, sondern auch in die USA, nach China und Indien. Mit dem Einsatz von Gas in der Lampenglasbläserei war es später schließlich möglich, nicht nur Perlen zu blasen, sondern auch Kugeln oder in Formen, sogenannte Modeln.

Die Legende besagt, dass ein armer Glasbläser, der es sich nicht leisten konnte, seinen Christbaum mit echten Nüssen oder Äpfeln zu schmücken, diese Mitte des 19. Jahrhunderts erstmals aus Glas fertigte. Der früheste Eintrag eines Auftrags über Weihnachtskugeln stammt von 1848. Und ein paar Jahrzehnte später trat der Baumschmuck aus Lauscha seinen Siegeszug in den Vereinigten Staaten an. Ob die Weihnachtsgurke am Baum nun ein amerikanischer Brauch ist, wovon viele Deutsche ausgehen, oder doch ein deutscher, wovon viele Amerikaner überzeugt sind, wird sich wohl nie ganz aufklären lassen.