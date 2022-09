Wenn der Nachgerufene den Nachrufer überlebt

Nicht erst seit dem Tod er König von England wird sich der eine oder andere gefragt haben: Wie kommt es, dass fast zeitgleich mit dem Eintritt des letzten Stündleins einer bedeutenden Person die Nachrufe erscheinen?

Die Antwort ist so profan – clevere Menschen in den Redaktionen bauen vor. Und haben Nachrufe von Menschen, deren Ableben sich aus Alters- oder anderen Gründen abzeichnet, fertig in der Schublade.

Was aber auch nach hinten losgehen kann: Als der frühere US-Präsident George Bush senior kurz vor Weihnachten 2012 wegen einer Bronchitis ins Krankenhaus musste, hustete kurze Zeit später dm Nachrichtenmagazin „Spiegel“ einen vorgefertigten Nachruf auf den arg verschnupften Politiker heraus, der sich aber erst 2018 bequemte, zu sterben.

Journalisten, die solche Menschen ein halbes Leben lang mit Block und Stift begleitet haben, bereiten in manchen Fällen Nachrufe ziemlich früh vor. Es ist nicht abwegig, dass man für den kettenrauchenden Helmut Schmidt (damals bei der SPD) wahrscheinlich schon zum 60. Geburtstag würdigende Worte abgetippt hat. Aber weil Schmidt trotz seines Lebenswandels einfach keine Lust hatte, das Zeitliche zu segnen, mussten seine vorbereiteten Nachrufe andauernd geändert und erweitert werden.

Ja, es ist nicht ausgeschlossen, dass der Schreiber darüber selbst zu Tode kam, ehe bei Schmidt schließlich erst mit 96 Jahren starb. Wie viele Nachrufer der Queen nachgerufen haben, ohne selbst ihr seliges Ende zu erleben, ist nicht überliefert. (nyf)