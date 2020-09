Wenn Büromenschen den Reiz der Handarbeit kennenlernen

Von Schwäbische Zeitung

Die Polizei hat am Donnerstag einen 31-Jährigen bei Allmendingen vorläufig festgenommen. Am Mittwoch gegen 23 Uhr fuhr der 31-Jährige von Altheim in Richtung Allmendingen. Kurz vor Allmendingen verlor der Mann die Kontrolle über seinen Mercedes.

Leitpfosten überfahren Er überfuhr rechts neben der Fahrbahn einen Leitpfosten. Danach kam das Auto auf der Fahrbahn zum Stehen. Der Fahrer stieg aus und flüchtete sofort in ein nahe liegendes Maisfeld.