Weniger Filme beim Festival in Venedig

Beim Filmfestival in Venedig werden im September wegen der Corona-Pandemie weniger Werke in den Wettbewerben zu sehen sein als in den Vorjahren. Das teilten die Veranstalter am Dienstag in der Lagunenstadt mit.

Die Filmfestspiele mit der australischen Schauspielerin Cate Blanchett als Jury-Chefin laufen vom 2. bis zum 12. September. Wie Filmfest-Direktor Alberto Barbera sagte, werden keine großen Kassenschlager aus den USA erwartet.

„Die großen Blockbuster der Studios wird es nicht geben, entweder weil sie noch nicht fertig sind oder weil sie auch wegen des Oscar-Termins verschoben wurden“, erläuterte er nach Angaben der Nachrichtenagentur Ansa. Aber die Welt werde gut vertreten sein, etwa mit Ländern wie China, Indien und aus Nahost. Die Liste der Wettbewerbsfilme und das ganze Programm wird für Ende Juli (28. Juli) erwartet.

© dpa-infocom, dpa:200707-99-707725/2