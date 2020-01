Weniger Datenklau an Geldautomaten - Schaden weiter gesunken

Es gibt deutliche Kritik an der Arbeit des katholischen Verwaltungszentrums Tuttlingen. Im Mittelpunkt: Die Aufarbeitung des Zwischenfalls in einem katholischen Kindergarten in Trossingen, bei dem eine Erzieherin ein Kind geohrfeigt haben soll.

Die Frau wurde fristlos entlassen - offenbar, weil sie den Vorfall nicht gemeldet haben soll. Um die Privatsphäre der betroffenen Familie, aber auch die der Erzieherin zu schützen, werden in diesem Artikel keine Namen genannt, alle sind aber der Redaktion bekannt.