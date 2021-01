Wendler wirbt für Pumpernickel - Hersteller distanziert sich

Das Kreisimpfzentrum in der Ravensburger Oberschwabenhalle kann zum verspäteten Start am Freitag nur mit einer Minimalauslastung starten. Das liegt am fehlenden Impfstoff.

Die Terminvergabe beginnt am Dienstag. Wer einen Termin per Telefon reservieren möchte, wird sich vermutlich auf Wartezeiten einstellen müssen.

Wann beginnen die Impfungen in Ravensburg?

Das Kreisimpfzentrum in der Ravensburger Oberschwabenhalle nimmt am 22.