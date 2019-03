Weltweite Probleme bei Facebook und WhatsApp

Das soziale Netzwerk Facebook ist weltweit derzeit durch massive Störungen beeinträchtigt. Zahlreiche User können sich nicht mehr einloggen. Auch das Posten oder Kommentieren scheint derzeit nicht möglich. Auf zahlreichen Meldeplattformen türmen sich die Beschwerden über Ausfälle.

Auch die Facebook-Präsenz von schwäbische.de ist derzeit von den Ausfällen betroffen. Via Twitter äußerte sich in der Zwischenzeit Facebook selbst zu dem Ausfall und bedauerte die technischen Schwierigkeiten. Man arbeite daran, das Problem so schnell als möglich in den Griff zu bekommen.

We’re aware that some people are currently having trouble accessing the Facebook family of apps. We’re working to resolve the issue as soon as possible.— Facebook (@facebook) 13. März 2019

Ebenfalls nicht fehlerfrei läuft laut Usereinschätzungen auf allestörungen.de der Nachrichtendienst WhatsApp. Auch hier beklagen zahlreiche Nutzer Ausfälle und Störungen. So würden teilweise Nachrichten nicht gesendet oder empfangen werden können, zudem gebe es Probleme beim Upload von Dateien und Fotos.