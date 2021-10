Weltrekord? Riesige Flagge über Paderborn

Eine Gruppe Fallschirmspringer hat mit einem spektakulären Sprung am Samstag in Paderborn nach Angaben der Organisatoren einen Weltrekordversuch erfolgreich abgeschlossen. Die Springer entfalteten demnach in der Luft eine mehr als 6000 Quadratmeter große Deutschlandfahne.

„Die Flagge wurde komplett ausgefaltet. Damit ist der Versuch geglückt“, sagte eine Sprecherin. Sie geht davon aus, dass die Springer damit den Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde schaffen werden.

Es war ein Rekordversuch mit Hindernissen. Wegen der dichten Bewölkung mussten die Springer ihren Start vom Flughafen Paderborn-Lippstadt zunächst verschieben. Nach dem Sprung aus rund 3500 Metern Höhe klappten die eingeübten Abläufe aber gut. Allerdings schwebte die Fahne nicht wie geplant auf den Flughafen herab, sondern landete, vom Wind abgetrieben, auf Bäumen in einem benachbarten Waldgebiet.

Die anschließende Vermessung der Flagge für das Rekordbuch musste deshalb zunächst ausfallen, wie die Sprecherin sagte. Die Flagge sei mit Blick auf den Rekordversuch bereits vor zwei Wochen in der Dortmunder Westfalenhalle vermessen worden.

Bereits 2017 hatte das Cypres Demo Team in Soest mit einer damals 2698 Quadratmeter großen Flagge einen Weltrekord erzielt, der jedoch im Folgejahr von einem Sprungteam in Dubai mit einer Flagge von 4886 Quadratmetern deutlich überboten worden war. Mehrere Monate hatte sich das Cypres Demo Team auf den Sprung vorbereitet.

© dpa-infocom, dpa:211002-99-456043/2