Weltraum-System zur Tierbeobachtung soll zur ISS starten

Ihre ganz persönliche Geschichte hat Mesale Tolu am Mittwochabend mit 120 Menschen in der Stadtbücherei Biberach geteilt. Acht Monate saß die Journalistin und Übersetzerin aus Ulm als politische Geisel in türkischer Haft. Über diese Zeit in Gefangenschaft und über die Ungerechtigkeit, die ihr widerfahren ist, hat die 35-Jährige ihr Buch „Mein Sohn bleibt bei mir!“ geschrieben. Gespannt lauschten die Zuhörer, was Mesale Tolu in der Türkei angetan wurde, welche Demütigungen sie erfahren musste und woher sie Kraft und Hoffnung schöpfte.