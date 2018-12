Weltmeister Cross im Achtelfinale der Darts-WM gescheitert

Von Schwäbische Zeitung

Die Polizei sucht Zeugen zu einem möglichen Verstoß gegen das Tierschutzgesetz, den ein Unbekannter in der Nacht auf Freitag in Schomburg (Wangen im Allgäu) begangen haben soll.

Eine Katze kehrte laut Polizei am Freitag in ihr Zuhause mit einem ölverschmierten Fell zurück, weshalb davon ausgegangen wird, dass der Kater von einer unbekannten Person in eine ölige Flüssigkeit getaucht worden ist.