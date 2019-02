Weltkriegsbombe in Lingen gesprengt - Explosion

Von

Die Teilnehmer des monatlichen Seniorentreffs in der Oberschaffnei bestimmen ihre Themen immer selbst, sagte die Organisatorin Ursula von Helldorff. In diesem Monat wollten sie alles wissen, was bei einem Todesfall nötig ist, und hatten Bestatter Elmar Baur eingeladen.

„Irgendwann sind diese Abschiede da, was steht an, um jemanden zu bestatten“, fragte er in die Seniorenrunde. Zuerst muss der Tod durch einen Arzt festgestellt werden, der dann den Totenschein ausstellt.