Weltglücksreport: Finnen die glücklichsten Menschen

In Finnland leben nach einem UN-Bericht die glücklichsten Menschen der Welt. Ihnen folgen die Länder Norwegen, Dänemark, Island und die Schweiz, geht aus dem Weltglücksreport der Vereinten Nationen hervor, der heute im Vatikan vorgestellt wurde. Deutschland rückte im Vergleich zum Vorjahr um einen Platz auf Nummer 15 vor. Für den „World Happiness Report“ wurden in 156 Ländern Faktoren wie Wohlstand, Lebenserwartung, Korruption und Freiheit untersucht. Die unglücklichsten Menschen leben demnach alle in afrikanischen Staaten - mit Burundi als Schlusslicht.