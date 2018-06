Welterbeliste: Entscheidung über Aufnahme der Wikingerstätten

Von Deutsche Presse-Agentur

Auch in der ersten Juli-Woche können Lottospieler darauf hoffen, den deutschen Gewinnrekord einzustellen.

Der mit 90 Millionen Euro gefüllte und bei dieser Summe gedeckelte Eurojackpot wurde am Freitag in der 14. Ziehung hintereinander in Helsinki nicht geknackt, wie Westlotto am Abend in Münster mitteilte. Gezogen wurden diesmal die Gewinnzahlen 9, 18, 30, 47 und 48 plus die Zusatzzahlen 4 und 6.

Bei der nächsten Ziehung stehe der Eurojackpot zum siebten Mal in Folge bei der Höchstsumme von 90 Millionen Euro.