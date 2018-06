Weltbörsen und Finanzmärkte auf einen Blick

Die Lage an den internationalen Wertpapierbörsen am 28.04.2016 um 15:15 Uhr (New York Vortagsschluss):

Index DAX10.201,65 Punkte- 98,18 PunkteDurchschnittsrendite in %0,17 Prozent0,00 %-PunkteFinancial Times 100 Index6.263,81 Punkte- 56,10 PunkteTokio Schluss Nikkei Index16.666,05 Punkte-624,44 PunkteDow-Jones Index Vortag18.041,55 Punkte+ 51,23 PunkteDollar Frankfurt0,8804 Euro- 0,43 CentGold Unze1.247,40 Dollar+ 7,20 DollarGold Kilo34.810,00 Euro+240,00 Euro *

* Vortagesstand

Quelle: Reuters/oraise Stand: 28.04.2016 15:15 Uhr