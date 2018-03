Die Kriminalpolizei Rottweil hat am Mittwoch die Asylunterkunft in der Moltkestraße in Tuttlingen durchsucht und Marihuana sichergestellt, heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Rottweil und des Polizeipräsidiums Tuttlingen.

Nachdem die kriminalpolizeilichen Ermittlungen konkrete Hinweise auf einen schwunghaften Drogenhandel ergeben hatten, erließ das zuständige Amtsgericht Durchsuchungsbeschlüsse gegen zwei aus Gambia stammende Personen der Unterkunft, teilt die Polizei mit.