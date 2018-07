Weiterer Feuerwehrmann bei Waldbrand in Kalifornien getötet

Im Kampf gegen einen riesigen Waldbrand in Kalifornien ist ein weiterer Feuerwehrmann ums Leben gekommen. Er wurde bei Löscharbeiten von einem fallenden Baum getroffen und starb noch am Unfallort. Das teilte die Polizei des Mariposa County mit. Das Ferguson-Feuer tobt seit mehr als zwei Wochen in den nebeneinanderliegenden Nationalparks Sequoia und Kings Canyon im Gebirge der Sierra Nevada. 30 Prozent des Feuers sind Medienberichten zufolge unter Kontrolle.