Weitere CDU-Politiker gegen Kooperation mit Linkspartei

Schließungen, Eröffnungen und Umzüge: Beim Handel und Gewerbe im Wangener Altstadtbereich ist weiter Bewegung drin. Positiv bleibt die äußerst geringe Leerstandsquote. Die schlechte Nachricht ist jedoch: Es machen weitere Traditionsgeschäfte zu.

„Kunst & Dekor“, Karlstraße Nach dem Schokoladenhaus Wild und Spielwaren Gelle schließt in vergleichsweise kurzer Zeit ein weiteres Traditionsgeschäft in der Wangener Innenstadt. Nach insgesamt 30 Jahren in der Karlstraße macht „Kunst &