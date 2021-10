Weiter an der Uhr gedreht

Der alte Paulchen Panther war wahrlich ein Philosoph. Fragen wie, „Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät?“ zeugen von seinem Ringen um die Beantwortung existenzieller Fragen. Mit dem Phänomen der relativen Zeit ist schließlich nicht nur der gute Albert Einstein vertraut. Legionen von Schülern und Studenten untersuchen es seit Jahrhunderten: Erst ist der Prüfungstermin gefühlte Äonen entfernt, plötzlich ist er da. Männer machen seit Jahrtausenden leidvolle Erfahrungen mit dem Scharfrichter Zeit: Gerade ist man noch ein vor Vitalität strotzender Junggeselle – schon wird das Haar dünn und der Bauch dick. Und die armen Eltern erst: Eben waren die Kinder noch klein, schutzbedürftig und unschuldig. Plötzlich heißt es nur noch: Her mit der Kohle! Und: Braucht ihr das große Haus wirklich noch? Der Zahn der Zeit dreht sich unerbittlich und meist unbemerkt. Zweimal im Jahr aber schafft es die EU, uns daran zu erinnern. Wenn es nämlich heißt, morgen kommt die Zeitumstellung. In diesem Fall heißt das, Sonntag werden die Uhren eine Stunde zurückgestellt.

Dabei sollte das Zeigerdrehen in der EU schon längst Geschichte sein. 2018 hatte der damalige EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker verkündet: „Die Zeitumstellung gehört abgeschafft.“ Erst war das Ende für 2019 geplant, dann für 2021. Ob sie dauerhaft Sommer- oder Winterzeit wollen, haben die 27 EU-Mitgliedstaaten bislang aber nicht klären können.

Den Eurokraten geht es vielleicht genau so wie uns Normalsterblichen im täglichen Ringen mit der Zeit: Erst gerade eben hat man diese tausendfach zu überdenkende Entscheidung erneut erfolgreich verschoben, schon steht sie wieder an. Zeit ist eben nicht nur relativ, sie ist auch hartnäckig. Deswegen bleiben wir erst einmal bei der Umstellung – bis wir im März erneut mit den klugen Fragen von Paulchen Panther konfrontiert werden. (jovo)