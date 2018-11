Weit. Die Geschichte von einem Weg um die Welt

Wieder lagen die Ravensburg Towerstars nach dem ersten Drittel mit 0:2 zurück. Doch wie am Freitag in Bayreuth hat der Spitzenreiter der Deutschen Eishockey-Liga 2 auch am Sonntag gegen die Eispiraten Crimmitschau noch gewonnen – am Ende wie in dieser Saison fast schon standesgemäß mit 7:2.

Im Vergleich zum mühsamen 5:4-Sieg bei den Bayreuth Tigers gab es bei den Towerstars am Sonntag zwei Änderungen. Wie erwartet war Julian Kornelli bei seinem Stammverein Schwenninger Wild Wings nicht abkömmlich – Ravensburger Stürmer der vorderen ...