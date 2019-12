Weil: Große Koalition steht sicherer da als vor zwei Wochen

Wie tickt Schwaben? Besonders gesellig und ehrlich seien die Menschen in der Region, sagt Guido Wolf, der als baden-württembergischer Justizminister mehr Zeit in Stuttgart als in seinem Wahlkreisbüro in Tuttlingen verbringt.

Er sei stolz, Schwabe zu sein, sagt Wolf. Er ist einer von fünf Prominenten aus der Region, von denen wir wissen wollten, was für sie typisch schwäbisch ist und wie sich das über die Jahre vielleicht auch gewandelt hat.