Von Schwäbische Zeitung

Zum 1. Januar übernimmt das Augenzentrum Biberach die Facharztpraxis von Dr. Gudrun Suchenwirth-Haag in Riedlingen. Eröffnung der Praxis wird am 7. Januar sein. Die Augenärztin hat nach über 25 Jahren Tätigkeit in Riedlingen die Praxis aus gesundheitlichen Gründen übergeben.„Für die Patienten ändert sich nichts, außer dass Frau Dr. Suchenwirth-Haag nicht mehr da sein wird“, versichert Privatdozent Dr. Klaus Schmitz vom Augenzentrum: Telefonnummer, Standort, das vertraute Praxisteam vor Ort sowie das Leistungsspektrum bleiben gleich.