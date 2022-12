Weihnachtsexperte auf den Spuren des Festes

Als Kind liest Gregor von Kursell jedes Jahr an Heiligabend gespannt sein Weihnachtsbuch. Während er auf die Bescherung wartet, blättert er sich durch Geschichten, Comics und Erzählungen über Bräuche und Traditionen zum Weihnachtsfest. Kursell saugt alles auf, was in dem Buch „Das alles ist Weihnachten“ der deutschen Kinderbuchautorin Tilde Michels aus dem Jahr 1974 steht. Rund 15 Jahre später wird sein Interesse an Weihnachten erneut geweckt. Inzwischen ist er Vater geworden und möchte seiner Tochter ein ebenso schönes Erleben von Weihnachten ermöglichen, wie er es als Kind erlebt hat. Er stellt seiner Tochter ein Liederbuch zusammen. Dabei stößt er auf viele Geschichten und Mythen über das Weihnachtsfest. Für ihn der Auftakt einer bis heute andauernden Recherche. Das Ergebnis präsentiert Kursell nun in einer Weihnachtskolumne für die „Schwäbische Zeitung“. Die 24 Folgen erscheinen täglich online.

„Das ist wie eine Art Hobby für mich“, sagt der 57-Jährige, der in einem kleinen Dorf zwischen Landsberg am Lech und Augsburg lebt. Abende, Wochenenden und Urlaube nutzt er für seine Recherche. Als gelernter Journalist beherrscht er Recherchetechniken, baut sich im Laufe der Zeit ein Netzwerk von Experten auf und beginnt schließlich 2019 mit dem Schreiben von Weihnachtskolumnen. „Man kann immer wieder was entdecken, was man noch nicht wusste“, erzählt Kursell, der als Pressesprecher in der Industrie arbeitet.

Die Vielfalt am Fest fasziniert ihn. Bei seiner Recherche stößt er auch immer wieder auf Geschichten zur Entstehung von Traditionen und Bräuchen. Vieles, was im Internet steht, sei schlicht und einfach falsch. Gleichzeitig sei es auch schwierig zu beweisen, ob nun ein Brauch echt sei oder eben nicht. Vor allem um die Entstehung von Weihnachten ranken sich Mythen, denen Kursell auf den Grund zu gehen versucht. Ein Beispiel ist die sogenannte Heidenthese. Sie besagt, dass Weihnachten angeblich älter als das Christentum sei, also ein heidnisches Fest. „Es gibt drei Aussagen, wie Weihnachten entstanden ist“, sagt Kursell. „Weihnachten ist genau 2022 Jahre alt, Weihnachten ist uralt und somit heidnisch oder Weihnachten ist erst im 19. Jahrhundert entstanden. Alle drei Aussagen haben etwas für sich, aber alle liegen auch daneben“, behauptet Kursell. Er geht davon aus, auch nicht christliche Bräuche eingeflossen sind. Vieles wisse man einfach nicht.

Wenn er mal ins Erzählen über Weihnachten kommt, ist er schwer aufzuhalten. Dann sprudelt es aus dem Weihnachtsexperten nur so heraus. 2000 Jahre Geschichte werden so schnell zu kurzweiligen Anekdoten. „Weihnachten hat sich über die Jahrhunderte gewandelt und wird sich auch weiter wandeln“, sagt Kursell. Das heilige Fest sei durch mehrere Traditionslinien beeinflusst worden: die christliche, die agrarische, die astronomische, die magische und die bürgerlich-familiäre. „Deshalb gibt es auch kein richtiges oder falsches Weihnachten“, betont Kursell. Bei den meisten Menschen prägen Kindheitserlebnisse die Vorstellung von Weihnachten. Und wie man es als Kind erlebt habe, so feiert man es auch als Erwachsener.

Die Kritik am modernen Weihnachtsfest kann er nachvollziehen, hält sie allerdings auch für „wohlfeil“. „Was keinen interessiert, lässt sich auch nicht kommerzialisieren“, sagt Kursell. Und letztlich könne ja jeder selbst entscheiden, inwieweit er da mitmacht oder eben nicht.

Ob er denn bei all dem Weihnachtstrubel nicht auch mal eine Pause von dem Fest brauche? „Privat, ja“, gibt Kursell zu. Im Hause Kursell wird der Weihnachtsschmuck rasch wieder verräumt und der Weihnachtsbaum entsorgt. Anders ist es mit seiner Recherche. Die macht keine Pause, denn die gehört zur Arbeit. Und so kommt es schon mal vor, dass der Weihnachtsexperte mitten im Sommer das Weihnachtsmuseum in Rothenburg ob der Tauber besucht.