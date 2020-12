Weihnachts-Fan Mariah Carey verkauft jetzt auch selber Kekse

Musik-Diva und Weihnachts-Fan Mariah Carey verkauft zum Fest jetzt auch ihre eigenen Kekse. Carey habe sich mit einem Online-Lieferservice zusammengetan und werde ab Freitag „Mariah's Cookies“ anbieten, teilten die Beteiligten mit.

„Wir lieben Kekse - zu den Festtagen und das ganze Jahr über“, wurde die Sängerin zitiert. Das Gebäck kommt in verschiedenen Geschmackssorten, darunter Schokolade und Lebkuchen, und soll auch über Weihnachten hinaus erhältlich sein. Carey hatte 1994 mit „All I Want for Christmas Is You“ eines der erfolgreichsten und bekanntesten modernen Weihnachtslieder veröffentlicht.

© dpa-infocom, dpa:201203-99-551967/2