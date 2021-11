Finger beim Plätzchenstechen eingeklemmt: Kind muss in den OP

Beim Plätzchenausstechen hat sich in Augsburg ein Mädchen einen Finger eingeklemmt, musste anschließend zum Chirurgen — und konnte erst unter Narkose vom Förmchen befreit werden. Das etwa dreijährige Mädchen habe beim Plätzchenbacken geholfen und sich dabei in einer scharfkantigen Ringform verhakt, teilte ein Sprecher der Feuerwehr am Freitag mit.

Feuerwehr kann schnell helfen

Zunächst kam sie am Donnerstagnachmittag in eine chirurgische Praxis, doch weil alle Versuche, es zu befreien, scheiterten, brachte man sie kurzerhand in den OP. Ein Feuerwehrmann wurde herbeigerufen und konnte den Ring schließlich entfernen. Das Kind musste nach der 30-minütigen OP samt Eltern eine Nacht im Krankenhaus verbringen.

Die Feuerwehr weist darauf hin, dass sie Spezialgerät habe, um Ringe und andere Dinge möglichst schmerzfrei zu entfernen.