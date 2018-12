Weihnachten im TV

Klassiker? Horror? Märchen? Oder doch die Komödie? Die Fernsehsender erfüllen an den Feiertagen rund ums Fest fast alle Wünsche. Vor allem am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag sind einige Erstausstrahlungen im Programm. Ein Überblick über die Höhepunkte der großen deutschen TV-Anbieter:

24. Dezember:

Was wäre Weihnachten ohne „Sissi“? Dieses Mal verlieben sich der österreichische Kaiser Franz Joseph (Karlheinz Böhm) und die bayerische Sissi (Romy Schneider) im Ersten (20.15 Uhr). Danach drückt, ebenfalls im Ersten, Heinz Rühmann in der fast 75 Jahre alten Komödie „Die Feuerzangenbowle“ (21.55 Uhr) wieder die Schulbank.

Auch ein Klassiker: „Kevin - Allein zu Haus“ auf Sat.1 (20.15 Uhr) aus dem Jahr 1990. Wieder einmal verreist die Familie McCallister in den Weihnachtsferien und vergisst dabei ihr Nesthäkchen Kevin (Macaulay Culkin), der sich gegen fiese Gangster durchsetzen muss.

Die Fantasysaga „Der Herr der Ringe“ (Teil 1) wartet auf ProSieben (20.15 Uhr) auf all diejenigen, die bislang noch nicht gesehen haben, wie der böse Sauron die Mittelerde unterjochen will. Unweihnachtlich wird es gegen Mitternacht (23.55 Uhr) in der Free-TV-Premiere des Horrorfilms „The Conjuring 2“. Geisterjäger kämpfen um eine besessene Elfjährige.

Schöner und festlicher mutet dagegen das Fantasymärchen „Alice im Wunderland“ mit Helena Bonham Carter und Johnny Depp auf Vox (20.15 Uhr) an. Etwas rüder, aber zuweilen auch ganz herzlich geht es in den Actiondramen „Vier Fäuste gegen Rio“ auf Kabel eins (20.15 Uhr) und „Rambo“ mit Sylvester Stallone auf RTL II (20.15 Uhr) zu.

Ein Klassiker für Kinder läuft bereits um 12 Uhr im Ersten: Der im Jahr 1973 in der CSSR produzierte Märchenfilm „Drei Nüsse für Aschenbrödel“, unter anderem mit dem jüngst gestorbenen Rolf Hoppe.

25. Dezember:

Erol Sander stammt aus der Türkei und ist seit Jahren ARD-Ermittler in der „Mordkommission Istanbul“ - dieses Mal muss Kommissar Özakin allerdings zum „Einsatz in Thailand“ (20.15 Uhr) anrücken. Aus versicherungstechnischen Gründen hatte die ARD die Dreharbeiten von der Türkei nach Südostasien verlegt.

„Die Helene Fischer Show“ ist zentrales Ereignis im ZDF (20.15 Uhr) - unter anderem begrüßt die Sängerin ihre Kollegin Paola, die damit eine längere TV-Pause beendet. In der Trickkomödie „Pets“ auf RTL (20.15 Uhr) geht es um den Terrier Max, der plötzlich Konkurrenz in den eigenen vier Wänden bekommt.

Am ersten Weihnachtstag ist „Kevin - Allein in New York“. Weil ihn seine Familie wieder abhängt, trifft er dort alte, unliebsame Bekannte - Sat.1 bringt den 26 Jahre alten Klassiker um 20.15 Uhr. Ganz tief ins Archiv greift Kabel eins mit „Miss Marple: 16 Uhr 50 ab Paddington“ mit Margaret Rutherford aus dem Jahr 1961, der ebenfalls ab 20.15 Uhr zu sehen ist.

Für die Kinder kommen unter anderem die neue Produktion „Das Märchen von der Regentrude“ mit Janina Fautz im Ersten (14.50 Uhr) infrage und die Free-TV-Premiere des Kinofilms „Heidi“ mit Anuk Steffen aus dem Jahr 2015 im ZDF (17.20 Uhr).

26. Dezember:

Es ist zwar kein Sonntag, aber ein „Tatort“ ist am zweiten Feiertag dennoch Standard: Dieses Mal ermittelt das Frankfurter Team mit Margarita Broich und Wolfram Koch in der Geschichte „Der Turm“. Die Polizei findet vor einem der Bankentürme eine halbnackte Frauenleiche - Ermittlerin Anna Janneke recherchiert auf eigene Faust.

Konkurrenz bekommt der „Tatort“ gleichfalls traditionell um 20.15 Uhr von der ZDF-Kultreihe „Das Traumschiff“, das dieses Mal Kurs auf Hawaii nimmt. Gastdarsteller sind bei diesem Törn Dana Golombek und Christoph M. Ohrt. Kapitän Victor Burger (Sascha Hehn) geht das vorletzte Mal auf Reise - am Neujahrstag ist Schluss für ihn.

Mit großen Kinofilmen trotzt die Konkurrenz den Quotengaranten „Tatort“ und „Traumschiff“: RTL bringt zeitgleich „Maleficent - Die dunkle Fee“ mit Angelina Jolie, Sat.1 die Tragikomödie „Honig im Kopf“ mit Dieter Hallervorden und Til Schweiger sowie ProSieben das Science-fiction-Abenteuer „Independence Day: Wiederkehr“.

Und für Kinder sind am Nachmittag zwei Erstausstrahlungen relevant: „Die Galoschen des Glücks“, ein Märchen im Ersten (13.15 Uhr) und „Timm Thaler oder das verkaufte Lachen“ mit Arved Friese - nachmittags im ZDF (15.05 Uhr).