Weight Watchers heißt nur noch WW

Von Schwäbische Zeitung

Voraussichtlich am Dienstag, 24. November, geht eine stationäre Geschwindigkeitsmessanlage des Landkreises Biberach an der B 312 in Daugendorf in Betrieb. Die Anlage kann die Geschwindigkeit der Fahrzeuge aus beiden Fahrtrichtungen messen.

Das Thema Verkehrssicherheit sei für die Anlage in Daugendorf ausschlaggebend gewesen, heißt es in einer Mitteilung des Landratsamts. Denn in der Nähe des Blitzerstandorts an der B 312 befindet sich eine Bushaltestelle und deshalb queren verhältnismäßig viele Fußgänger die Straße.