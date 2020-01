Weißes Haus geht gegen Veröffentlichung von Bolton-Buch vor

Einen historisch wertvollen Fund haben Bauarbeiter am Reutiner Bahnhof gemacht: Am Mittwochnachmittag haben sie dort verschiedene Überreste eines Wehrmachtsoldaten ausgegraben. Die Bauarbeiten in diesem Bereich sind nun erst einmal auf Eis gelegt. Experten rätseln indes über die Geschichte des Soldaten.

Ein Stück Knochen, einen Helm, ein Volksbuch, eine Trinkflasche und Teile eines alten Feldtelefons haben Bagger neben den Bahngleisen an der Bregenzer Straße aus der Erde befördert.