Wehrbeauftragter: Massive Ausrüstungslücken beseitigen

Von Cäcilia Krönert

Die größten Hits von Ernst Mosch haben Bernd Wolf und seine Egerländer Musikanten beim zweiten Konzert ihrer Tournee am Freitag in der Stadthalle Sigmaringen präsentiert. Mit einem Feuerwerk der guten Laune und dem Hauch von Nostalgie versetzten die durchweg hochkarätigen Musiker mit Bernd Wolf an ihrer Spitze rund 300 Gäste in die Zeit der legendären Musik des Original Orchesters von Ernst Mosch, den seine Fans liebevoll „König der Blasmusik“ nannten.