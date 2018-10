Wehrbeauftragter: Grundbetrieb leidet unter Nato-Manöver

Die Bundeswehr leidet nach Aussage des Wehrbeauftragten Hans-Peter Bartels unter Ausstattungsmängeln wegen des derzeit in Norwegen laufenden größten Nato-Manövers seit Ende des Kalten Krieges. Das Material, von den Schutzwesten bis zum Panzer, sei aus der ganzen Bundeswehr zusammengeliehen worden. Es fehle dann natürlich für die Ausbildung in den Bataillonen zu Hause. Das nerve die Soldaten enorm, beklagt Bartels in der „Bild am Sonntag“. In der Nacht zum Donnerstag hatte das Großmanöver begonnen.