Wegen Sommer-Hitze: Brauereien gehen Pfandflaschen aus

Leere Bierkästen werden zur Mangelware: Wegen der anhaltenden Hitze läuft die Produktion auf Hochtouren. Doch mittlerweile sind bei vielen Brauereien die Leergut-Vorräte bedenklich geschrumpft. Die ungewöhnlich lange Hitzeperiode hätte die Berechnungen über den Haufen geworfen, berichtete etwa Niklas Other, Herausgeber des Branchenmagazins „Inside“. Einige Brauer könnten bestimmte Sorten nicht mehr abfüllen. Die Branche appelliert deshalb an die Kunden, Leergut möglichst „zeitnah“ zurückzubringen, bevor es in den Sommer-Urlaub geht.