Wegen Cyberkriminalität: Neue US-Sanktionen gegen Russland

Ärgerliches Ende einer Busfahrt: Ein Fahrgast hat in der Nacht zum Samstag in einem Schuttlebus vom Kreismusikfest in Ertingen eine Scheibe in einem Bus eingeschlagen. Der Bus sollte Festgäste von der Partynacht nach Hause bringen. Der Busfahrer musste die Fahrt am Bahnhof Bad Saulgau unterbrechen. Ermittlungen der Polizei nach einem Tatverdächtigen blieben bislang ohne Erfolg. Die Polizei stellte noch in der Nacht die Personalien der Zeugen im Bus fest.