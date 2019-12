Wechseljahre: Alles im Umbruch

Wenn man die Dinge mit Humor nimmt, hilft das schon ein Stück weiter. „Beschwerden in den Wechseljahren – ich hab sie alle“, titelt etwa Nutzerin „Melinchen7“ in einem medizinischen Online-Forum. Dann listet sie auf: Schwindelanfälle, Panikattacken, Übelkeit und zehn weitere Qualen. „Nur meine Menstruation ist noch regelmäßig. Wer bietet mehr?“

Tatsächlich spielt sich im Körper jeder Frau um ihr 50. Lebensjahr herum eine Menge ab. Da mit der Zeit der Vorrat an Eizellen schwindet, wird auch die Produktion der weiblichen Hormone Östrogen und Progesteron heruntergefahren. Die sind etwa dafür verantwortlich, dass ein junges Mädchen zur Frau wird, sie regeln die monatlichen Blutungen und spielen eine wichtige Rolle bei der Schwangerschaft. Während der Körper sich darauf einstellt, ohne diese Hormone zu funktionieren, ist die Frau in den sogenannten Wechseljahren, ihre letzte Monatsblutung wird Menopause genannt.

An kaum einer Frau geht diese Umbruchphase spurlos vorbei: Etwa jede zweite bis dritte Frau leidet unter starken Beschwerden, die ihr Leben deutlich beeinflussen. Schweißausbrüche, Schlafstörungen und Scheidentrockenheit gehören zu den häufigsten Nebenwirkungen der Wechseljahre. Hinzu kommt: Durch den Wegfall des Hormons Östrogen wird vermehrt Knochen abgebaut, Frauen sind dadurch einem höheren Risiko ausgesetzt, an Osteoporose zu erkranken.

Auch das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen steige, sagt Birgit-Christiane Zyriax. Die Ernährungswissenschaftlerin ist Mitglied im Vorstand der Deutschen Menopause Gesellschaft und appelliert an Frauen, gerade auch in der Phase der Wechseljahre auf einen gesunden Lebensstil zu achten: Ausreichend Calcium zu sich nehmen, etwa über Milchprodukte, Brokkoli und calciumreiches Mineralwasser, nicht zu viel Fleisch zu essen, dafür umso mehr Obst, Gemüse und ballaststoffreiche Kost, Tabak und Alkohol weitestgehend meiden.

„Die persönliche Lebensweise hat ganz viel damit zu tun, wie hoch mein Risiko ist zu erkranken“, so Zyriax. Eine vernünftige Ernährung mit viel Obst und Gemüse sorge für eine ausreichende Zufuhr an Vitaminen und Mineralstoffen bei wenigen Kalorien. „Manche Frauen fühlen sich auch besser, wenn sie in der Zeit der Wechseljahre auf Kaffee oder Alkohol verzichten oder vielleicht auf Sojamilch umstellen.“ Wer unter Hitzewallungen leidet, sollte alkoholische Getränke ohnehin meiden, scharfe Gewürze und heiße Getränke können Schweißausbrüche zusätzlich anfeuern.

Nicht selten leiden Angehörige und Freunde mit den betroffenen Frauen mit. Starke Stimmungsschwankungen und Folgen des Schlafmangels zerren an allen Nerven gleichermaßen. „Irgendwann ist man kein Mensch mehr“, schreibt „marie-jana“ im Online-Forum als Antwort auf den Eintrag von „Melinchen7“. „Man kann sich kaum aufrecht halten und soll trotzdem funktionieren im Alltag.“

Dünnhäutig und ohne Schwung

In der Praxis der Hamburger Gynäkologin Katrin Schaudig sitzen häufig Patientinnen, die verzweifelt sind: „Die Frauen sind während ihrer Wechseljahre dünnhäutiger und können nicht mehr adäquat auf Belastungen reagieren.“ Eine Patientin habe ihr einmal erzählt, sie sei in der Bäckerei in Tränen ausgebrochen, weil es das Brot, das sie kaufen wollte, nicht mehr gab. „Manche Frauen haben sich darauf gefreut, dass sie durch das Flüggewerden der Kinder mehr Freiräume haben, wollen sich umorientieren, vielleicht etwas Neues starten – und dann fehlt ihnen plötzlich die Kraft und der Schwung dafür.“

Gegen depressive Stimmungen empfiehlt die Gynäkologin vor allem Bewegung. Yoga helfe manchen Frauen sich zu entspannen, aber auch andere Sportarten seien sinnvoll, um sich nicht nur fit zu halten, sondern auch innerlich zur Ruhe zu kommen und einen Ausgleich zu finden. Genauso könne Hypnose oder eine Verhaltenstherapie manchen Patientinnen während der Wechseljahre Erleichterung verschaffen. „Auch Pflanzenheilmittel können hilfreich sein, beispielsweise Präparate aus der Traubensilberkerze.“ Bei starkem Leidensdruck entscheiden sich einige Betroffene auch für eine Hormonbehandlung, bei der dem weiblichen Körper das fehlende Hormon Östrogen von außen wieder zugeführt wird – in Tablettenform oder über die Haut als Gel, Pflaster oder Spray. „Die klassische Hormonbehandlung hilft in den meisten Fällen sehr gut“, so Schaudig, „aber sie geht bei langfristiger Anwendung mit einem etwas erhöhten Brustkrebsrisiko einher. Daher sollte man vor und während der Therapie die Brust regelmäßig untersuchen lassen.“

Den Nutzerinnen des Online-Forums hilft es schon, sich im geschützten Raum über ihre Leiden unterhalten zu können. „Ich funktioniere im Berufsleben und zu Hause nach wie vor, ohne ständig zu stöhnen“, so „LillyB“. „Aber es ist einfach mal ganz angenehm sich mit anderen austauschen zu können und vielleicht ein paar nützliche Tipps zu bekommen.“ Nutzerin „Merlinchen7“ stimmt zu: „Genauso ist es! Ich habe fast ausschließlich männliche Kollegen, die haben natürlich wenig Verständnis für wechseljahresbedingte Wehwehchen.“

Dabei scheinen auch Männer in einem bestimmten Alter eine ähnliche Phase zu durchlaufen wie Frauen in den Wechseljahren. Manche leiden an Antriebslosigkeit, Verstimmung, Gewichtszunahme am Bauch, sexueller Unlust. Auch ihr Hormonspiegel verändert sich mit den Lebensjahren, ist jedoch in den wenigsten Fällen allein für solche Symptome verantwortlich.

Wer sich sportlich fit hält, auf die Ernährung achtet und durch geistige Tätigkeiten auch das Gehirn fordert, kann seinen Hormonspiegel meistens einigermaßen stabil halten und fühlt sich in der eigenen Haut auch wieder wohler.

Und schließlich können auch Männer sich an das halten, was die Gynäkologin Schaudig ihren Patientinnen empfiehlt: „Vielleicht können sie die Zeit der Wechseljahre auch für sich nutzen, indem sie darüber nachdenken: Wo stehe ich, wo will ich hin?“ Immerhin beginnt für Mann und Frau ab einem bestimmten Alter ein neuer Lebensabschnitt. Da ist es nur folgerichtig, wenn sie zwischendurch immer mal wieder innehalten, in ihren Körper hineinhören und sich selbst in der Zeit des Umbruchs etwas Gutes tun.