Weber fordert europäische Brigade für Cyberabwehr

Von Sebastian Mayr

Das Handyticket ist ein Erfolgsmodell. Mehr als 400.000 dieser Fahrscheine werden jährlich über die App des Nahverkehrsverbunds Ding gekauft. Und doch kann die Anwendung nicht alles, was sich Kunden wünschen.

Deswegen setzt der Verbund auf eine Kooperation mit acht anderen Verkehrsnetzen in Deutschland, auch die Deutsche Band ist an Bord. Das Ziel: Fahrgäste sollen in einer App Auskünfte bekommen und Fahrscheine kaufen können. Das Angebot mit dem Namen Mobility Inside ist das konkreteste Vorhaben von Ding – aber nur eines von ...