Weber fehlt die Mehrheit für die Wahl zum EU-Kommissionschef

Die Bad Saulgauer Innenstadt verliert abermals ein Fachgeschäft: Ruth Bronner, Geschäftsführerin im Nadelöhr in Bad Saulgau, schließt ihr Geschäft für Bastelbedarf, Kreatives und Dekoration in der Bachstraße in Bad Saulgau spätestens im Herbst. Der Grund ist die Kündigung des Mietverhältnisses. Der Vermieter wollte das Gebäude verkaufen. Dafür sollte es leer sein. Inzwischen will das Bauunternehmen Löffler in Hohentengen die Immobilie übernehmen.

23 Jahre führte Ruth Bronner das Nadelöhr.