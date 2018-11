Wasserstand am Rhein fällt wieder

Nach einer leichten Entspannung durch vereinzelte Regenfälle sinken die Wasserstände am Rhein nach Angaben des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamts Duisburg-Rhein wieder. Daran wird sich wohl so schnell nichts ändern. Nach Berechnungen mit Daten des Deutschen Wetterdienstes sei frühestens in der zweiten Dezemberhälfte mit ergiebigeren Niederschlägen zu rechnen. Wenn es in den nächsten Wochen auch noch Frost und Schnee gebe, könnte es noch schlimmer als im Oktober kommen, als die Wasserstände im Rhein Rekord-Tiefstwerte erreichten.