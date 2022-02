Was wir über den Polizistenmord in Rheinland-Pfalz wissen - und was nicht

Der Mord an zwei Polizisten bei einer Verkehrskontrolle in Rheinland-Pfalz am Montag hat für Entsetzen und Bestürzung gesorgt.

Vor der Polizeiinspektion Kusel werden Blumen und Kerzen niedergelegt, die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer (SPD), hat im ganzen Land Trauerbeflaggung und Trauerflor für Streifenwagen angeordnet. Dem Beispiel folgten auch andere Bundesländer.

Das ist bisher über die Tat bekannt:

Was wir über die Tat und die Opfer wissen

Am frühen Montagmorgen waren eine 24 Jahre alte Polizeianwärterin und ein 29 Jahre alter Oberkommissar bei einer Verkehrskontrolle an der Kreisstraße 22 in Ulmet in der Nähe der Kreisstadt Kusel erschossen worden. Beide Opfer stammen aus dem Saarland.

Die Beamten hatten nach Angaben aus Sicherheitskreisen zuvor per Funk gemeldet, in einem Fahrzeug sei totes Wild gefunden worden. Später meldeten sie: „Die schießen“.

Der Polizist soll am Tatort noch mehrere Schüsse abgegeben haben - ob es Warnschüsse waren oder der Beamte einen Tatverdächtigen verletzte, war noch unklar. Die Waffe seiner Kollegin kam offensichtlich nicht zum Einsatz.

Während die junge Frau, die noch an der Hochschule der Polizei studierte, nach Polizeiangaben sofort tot war, habe ihr Kollege zunächst noch gelebt. Er sei aber gestorben, als die Rettungskräfte eintrafen. „Er war ein absolut Guter“, äußerte sich ein Kollege traurig.

Die Landesfahne vor dem Polizeipräsidium Westpfalz und der Polizeiinspektion Kusel weht auf Halbmast. (Foto: Thomas Frey / DPA)

Die beiden Polizisten waren als Zivilstreife auf einer Routinefahrt unterwegs, trugen aber Uniformen und Sicherheitswesten, wie eine Sprecherin der Polizei Kaiserslautern sagte.

Nach dem, was zunächst über den Hergang bekannt wurde, waren die Beamten wohl schon näher an das Fahrzeug herangetreten und hatten mit der Kontrolle begonnen, als geschossen wurde.

Dass die beiden Polizisten mit Kopfschüssen getötet wurden, bestätigte die Polizei zunächst nicht. Die Schutzwesten reichten aber von der Hüfte bis zum Hals, insofern sei dies wahrscheinlich. Die Polizei ging davon aus, dass eine Obduktion angeordnet wird. Wie viele Schüsse insgesamt abgegeben wurden, war zunächst unklar.

Was wir über die Tatverdächtigen wissen

Zwei Männer stehen unter Tatverdacht und wurden am Montagabend festgenommen. Beide sind Deutsche und wohnen im Saarland.

Zunächst stellte sich ein 38-Jähriger – ein Wildhändler aus dem saarländischen Kreis Neunkirchen – der Polizei, nachdem sie öffentlich nach ihm gefahndet hatte. Der Verdächtige habe sich über seine Anwältin bei der Polizei gemeldet und sei vor einem Haus im saarländischen Sulzbach festgenommen worden, berichtete ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur (dpa).

Polizisten sammeln sich an einer Unterführung. (Foto: Thomas Frey / DPA)

Die Polizei hatte nach dpa-Informationen am Tatort Papiere des Verdächtigen gefunden. Der Mann war der Polizei nach Angaben aus Sicherheitskreisen in der Vergangenheit wegen Unfallflucht aufgefallen und soll eine Waffenerlaubnis haben. Am Dienstag soll der Mann dem Haftrichter vorgeführt werden, Aussagen machte er laut Polizei zunächst nicht.

In dem Haus in Sulzbach wurde kurze Zeit später auch ein 32 Jahre alter Verdächtiger festgenommen. In welchem Zusammenhang er zu den Schüssen stehe, müssten die Ermittlungen ergeben. Auch er habe sich zunächst nicht zur Sache geäußert. Bei einer Durchsuchung seien unter anderem Waffen sichergestellt worden.

Die Polizei schließt nicht aus, dass es noch weitere Mittäter gab. Die Fahndungsmaßnahmen werden deswegen fortgesetzt.

Was wir nicht wissen

Wie genau die Tat ablief, wie viele Menschen an der Tat beteiligt waren und welches Motiv die Täter gehabt haben, ist noch unklar. Die beiden Tatverdächtigen in Haft werden an diesem Dienstag dem Ermittlungsrichter vorgeführt.

Um 14 Uhr wollen sich die Ermittler in Kaiserslautern zum aktuellen Stand äußern.

Gewalt gegen Polizisten nimmt laut BKA zu

Der Mord hat erneut eine Debatte über Sicherheit und Risiken des Polizeiberufs ausgelöst. Nach Angaben des Bundeskriminalamtes (BKA) im September 2021 hat die Gewalt gegen Polizisten in den vergangenen Jahren zugenommen. 2020 wurden 38.960 Gewalttaten gegen Polizeibeamte und -beamtinnen erfasst, von denen insgesamt 84.831 Polizisten betroffen waren.

Die Anzahl der Gewalttaten gegen Polizeibeamte habe seit 2012 um 20 Prozent und die Anzahl der Betroffenen sogar um 42 Prozent zugenommen. Die große Mehrheit der Tatverdächtigen von Gewalttaten gegen Polizeibeamte sei männlich (84,5 Prozent) und deutsch (69,8 Prozent). Mehr als jeder Zweite hatte zuvor Alkohol getrunken.

Auch die Zahl der Tötungsversuche gegen Polizisten sei laut BKA zuletzt gestiegen. In 63 Fällen im Jahr 2020 wurden 114 Polizisten Opfer eines solchen Versuchs, einer davon mit tödlichem Ausgang: Im April 2020 wurde ein 28-jähriger Polizist bei einem SEK-Einsatz in Gelsenkirchen getötet. Es war bis Montag der letzte bekannte Fall, in dem ein Polizist in Deutschland bei einem Einsatz ums Leben kam.

In den vergangenen zehn Jahren wurden mindestens sieben Polizeibeamte im Dienst getötet. In Baden-Württemberg wurde zuletzt die 22-jährige Polizistin Michéle Kiesewetter 2007 in Heilbronn mutmaßlich von der rechtsextremistischen Terrorgruppe NSU erschossen. In Bayern tötete 2016 ein sogenannter "Reichsbürger" 2016 einen Polizisten bei einer Razzia im mittelfränkischen Georgensgmünd.