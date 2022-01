Was vom Tagebau übrig blieb

Sei wie die Stechpalme! „Die Stechpalme hat sich immer an die sich verändernden Verhältnisse anpassen können“, sagt Philipp Nellessen an einem sonnigen Brandenburger Septembermorgen, ehe er zur Schaufel greift. Er ist im Vorstand der Leag, des zweitgrößten deutschen Stromerzeugers nach der RWE. 2019 hatte die Leag einen Marktanteil von 16,2 Prozent, mehr als Vattenfall und Eon zusammen.

Allerdings: Der Leag-Strom stammt fast vollständig aus Braunkohle. Abgebaut in den vier Lausitzer Tagebauen Jänschwalde, Welzow-Süd, Nochten und Reichwalde, verfeuert in den Kraftwerken Jänschwalde, Schwarze Pumpe und Boxberg. Ein Geschäftsmodell, das bald keine Grundlage mehr hat. Spätestens 2038 endet in Deutschland das Zeitalter der Kohle. Die Ampel-Koalition peilt 2030 an.

Die alte Welt der Leag wird untergehen. Das ist Nellessen bewusst, als er am Geisendorfer Berg am Rand des Tagebaus Welzow-Süd eine Stechpalme pflanzt. Sie soll Wurzeln schlagen in einem Rekultivierungsgebiet: zehn Hektar mit Wanderwegen, Wildblumen, Baumgruppen. Aus einer industriellen Gebrauchslandschaft soll eine touristische Idylle werden. Eine schöne neue Welt. Derzeit ist die Welt aber noch ziemlich problembehaftet. In der Lausitz erfüllt der Kohleausstieg viele mit Angst. Die Leag ist ein wirtschaftliches Rückgrat der Region. Noch immer gibt sie mehr als 7000 Menschen Arbeit.

Verstecke Kosten für die Umwelt gehen in die Milliarden

Insgesamt 40 Milliarden Euro wollen Bund und Länder sich einen klima- und sozialverträglichen Entzug von der Kohle kosten lassen. Doch die Abhängigkeit ist noch immer groß. 2018 wurden in den drei Revieren Rheinland, Lausitz und Mitteldeutschland über 166 Millionen Tonnen Braunkohle gefördert – mehr als in jedem anderen Land der Welt.

Dabei ist Kohleenergie, wie man weiß, mit hohen versteckten Kosten verbunden. Laut einer Studie des Umweltbundesamtes verursacht die Stromerzeugung durch Windkraft und Photovoltaik Umweltkosten von ein bis zwei Cent je Kilowattstunde, durch Steinkohle 20 Cent und durch Braunkohle 23 Cent. „Insgesamt beliefen sich die Umweltkosten der Kohleverstromung (…) im Jahr 2019 auf etwa 38 Milliarden Euro“, so die Studie. Da relativiert sich der Preis des Kohleausstiegs. Zumal zu den Umweltproblemen in der Luft noch jene zu Land und zu Wasser kommen; auch hier mit Folgekosten in Multimilliardenhöhe. Rutschungen, Setzungen und Sackungen bekommt man noch in den Griff. Zur Not erklärt man ein instabiles Areal eben für ein paar Jahrzehnte zum Sperrgebiet. Der Wasserhaushalt, einmal gründlich durcheinandergebracht, bereitet größere Probleme. Denn um Braunkohle per Tagebau fördern zu können, muss das Grundwasser abgesenkt werden – teils 100 Meter und mehr. Zudem führt eine spätere Wiedervernässung des ausgetrockneten Erdreichs zu einer Belastung des Grundwassers mit Sulfat und Eisenhydroxid. Letzteres zeigt sich in der bräunlichen Färbung, der Verockerung, der Spree. Ersteres bekommen die Bergbaufolgeseen zu spüren, die überall in der Lausitz die Löcher der Kohlezeit füllen und als Lausitzer Seenland, Europas größte künstliche Wasserlandschaft, touristisch vermarktet werden. Die Seen sind teils so sauer, dass nur wenige Spezies darin überleben können.

Nach dem Wende-Crash der DDR-Braunkohleindustrie – 32 der 39 DDR-Tagebaue wurden 1989/90 stillgelegt – wurde für die ausrangierten Tagebaue eine Art bundeseigene Bad Bank gegründet: die Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft (LMBV). Von den 1070 belasteten Quadratkilometern konnte sie nach eigenen Angaben gut 830 bis Ende 2020 wieder nutzbar machen. Kosten: rund 11,4 Milliarden Euro.Bei den noch aktiven Tagebauen ist der jeweilige Eigner gesetzlich zur Rekultivierung verpflichtet. Deshalb ist die Leag nicht nur ein Energieunternehmen, sondern auch eine große Landschaftsgärtnerei.

Geschundene Landschaften neu aufbauen

Nachdem die Stechpalme gepflanzt ist, machen die leitenden Landschaftsgärtner der Leag einen Spaziergang auf den Geisendorfer Berg, Meisterstück ihres „Reku-Landes“. Sie haben mit viel Aufwand dafür gesorgt, dass von den knapp 5900 Hektar des Tagebaus Welzow-Süd rund 2600 Hektar fast wieder so aussehen, als sei nichts passiert. Vom Berg blicken sie über das Reku-Land. Ihr Werk. Ihre Schöpfung.

Wenn sie aus der Schöpfungsgeschichte erzählen, fallen Worte wie „Waldwiederherstellung“ und dass sie „auch Berge können“. Sogar einen Weinberg, den Wolkenberg, konnten sie: Sechs Hektar, 30 Meter hoch, Süd-Südwest-Ausrichtung, mit extra aufgeschüttetem Geschiebemergel, weil Reben den sandigen Grund der Lausitz nicht mögen.

Ein Berg, wo vorher keiner war, das ist die große Ausnahme. Das Rohmaterial ist knapp, der Tagebau hat schließlich Riesenlöcher in den Boden gerissen. „Ein solches Defizit ergibt immer einen Restsee“, erklärt Leag-Landschaftsplanungsleiter Thomas Neumann. Auch aus Welzow-Süd, kündigt er an, werden sie dereinst „einen See basteln“. Schwer vorstellbar heute, wenn man ins Tagebau-Tal hineinfährt, eine graubraune Schluchtenlandschaft. „Wie auf’m Mond oder auf’m Mars“, findet Horst Lehmann, der früher selbst in der Grube schuftete. Heute führt er Besucher durch die Mondlandschaft. „So 35 bis 40 Jahre dauert es, das Gelände nach dem Bergbau wiederherzustellen“, erklärt Lehmann, während die riesige Abraumförderbrücke F60 hinter ihm dröhnt. „Die Natur braucht Zeit.“

Der „Cottbuser Ostsee“ soll das größte künstliche Gewässer Deutschlands werden

Die Frage ist, ob es die Leag noch so lange gibt wie die Natur Zeit und Hilfe braucht im Reku-Land. Rücklagen dafür gibt es bislang kaum, wie Recherchen von „Correctiv“ und „Spiegel“ zutage förderten. Im besten Fall dürften sie für fünf Prozent der Gesamtkosten reichen. Dabei zeichnet sich ab, dass der Abschied von der Kohle noch schneller kommen könnte als gedacht. Denn sie rechnet sich nicht mehr. Der Preis für ein Zertifikat, das zum Ausstoß einer Tonne CO berechtigt, dümpelte im EU-Emissionsrechtehandel jahrelang zwischen drei und neun Euro. Seit 2018 zieht der Preis an. Im September 2021 überschritt er erstmals die Marke von 60 Euro. Wie lange können Leag und Co. noch Braunkohle baggern, ohne ihr eigenes Grab zu schaufeln?

Derweil wächst das Lausitzer Seenland. Der jüngste Zuwachs ist der „Cottbuser Ostsee“, seit 2019 wird er geflutet. In ein paar Jahren soll er vollgelaufen sein – und wäre dann mit 19 Quadratkilometern der größte See Brandenburgs und das größte künstliche Gewässer Deutschlands.

In den 1991 stillgelegten Tagebauen bei Schlabendorf geht es nicht um Urlaubsträume. Hier entstand ein Wildnisgebiet: Sielmanns Naturlandschaft Wanninchen. Mit 3300 Hektar das größte Naturschutzprojekt auf einem früheren Tagebauareal. Im Jahr 2000 hatte die Heinz-Sielmann-Stiftung erste Flächen dafür erworben. Teilweise wirkt die Landschaft wie eine Wüste. Aber eine, die lebt: Ziegenmelker und Zauneidechse, Kreiselwespe, Gottesanbeterin und Sandohrwurm haben hier ein Zuhause gefunden und mehr als 400 Schmetterlingsarten. „Durch die große Ruhe haben sich außerdem zumindest zwei Wolfsfamilien angesiedelt“, sagt Ralf Donat, der Hüter des Naturschatzes. Im Herbst bieten die Seen Zehntausenden Gänsen und Tausenden Kranichen einen Rastplatz auf ihrer Reise in den Süden.

Auch in der Idylle drücken die Ewigkeitslasten

Auch in dieser Idylle: Eisenverbindungen im Sand. Saures Wasser. Die Seen müssen regelmäßig gekalkt werden, schätzungsweise noch 80 bis 100 Jahre lang. Das lässt erahnen, wie die Ewigkeitslasten zu ihrem Namen gekommen sind. Donat sieht aber auch das Positive: „Hier gibt es jetzt nährstoffarme, große, unzerschnittene Gebiete, auf denen hoch spezialisierte Tier- und Pflanzenarten eine Chance bekommen.“

Ein weiteres Ausnahmeareal liegt mitten im Tagebau von Jänschwalde. Hier entsteht seit 2009 das Grüne Herz, ein 1200 Hektar großer Renaturierungskorridor aus Wald, Wiesen und Offenland – Paradies für Kartäusernelke, Steppen-Sesel, Ährigen Blauweiderich, Acker-Wachtelweizen. Wer wissen will, wie die geschundene Landschaft zu solch buntem Leben erwachen konnte, fragt am besten Christina Grätz. Früher besetzte sie Häuser, denen der Tagebaubagger drohte, und kämpfte mit viel Wut gegen „diese Schweine“, so nannte sie damals die Kohleleute.

Grätz ist als Jugendliche, wie sie sagt, „weggebaggert worden“. Ihre Heimat, das Dorf Radeweise, musste 1986 dem Tagebau Welzow-Süd weichen. „Das war eine tiefe Entwurzelung.“ Jetzt sorgt Grätz dafür, dass neue Wurzeln wachsen. Die Biologin ist Gründerin von Nagola Re, einer auf Renaturierung spezialisierten Firma. Sie sät nicht nur heimische Samen aus. Sie lässt auch die Mahd von artenreichen Wiesen im Umland ausbringen. Oder rettet Oberboden vor heranrückenden Schaufelradbaggern und schafft ihn hierher. Der Lohn: ein Wiesen- und Buschpanorama voller geschützter und gefährdeter Pflanzen.