Was sind die Lehren aus Organspende-Skandal?

Es ist nicht mehr so leicht, bei der Organvergabe zu manipulieren, Missbrauch kann es aber immer geben: Das sagt Mediziner und Philosoph Ralf J. Jox (Foto: PR). Er stammt aus Weingarten stammt und lehrt an der Ludwig-Maximilians-Universität München.

2012 erschütterte ein Skandal die Transplantationsmedizin. Ein Göttinger Chirurg soll seine Patienten auf dem Papier kranker gemacht haben, als sie waren, um an Spenderorgane zu kommen. Infolge des Skandals brachen die Spenderzahlen ein. Jox hat mit Claudia Kling über Lehren aus dem Fall gesprochen.

Herr Dr. Jox, heute wird im Göttinger Prozess gegen einen Transplantationsarzt das Urteil erwartet. Haben sich die Manipulationsmöglichkeiten seit dem Skandal von 2012 verringert?

Man kann Manipulation und Missbrauch nie ganz ausschließen. Zunächst einmal ist es wichtig, dass sich die Wahrnehmung und die Sensibilität der Ärzte, der Pflegenden, der Patienten und der Öffentlichkeit durch diesen Skandal deutlich erhöht haben. Es ist jetzt nicht mehr so einfach wie früher zu manipulieren. Hinzu kommt, dass viele Kliniken ihre Prozesse verändert haben und die bestehenden Kontrollgremien, zum Beispiel die Prüfungs- und Überwachungskommissionen der Bundesärztekammer, noch genauer hinschauen – sei es bei den Wartelisten, sei es bei der Umsetzung der Vorgaben durch Ärzte.

Sind die Reformen ausreichend?

Die Frage der gerechten Verteilung von Organen wurde noch nicht angegangen. Im Moment entscheidet ausschließlich die Ärzteschaft über die Verteilungsregeln. Es gibt Stimmen, die fordern, dass darüber demokratisch gewählte Politiker verhandeln sollten.

Vor Kurzem wurden die Regeln für eine Hirntod-Diagnose verschärft. Bringt das etwas, um die Organspende-Bereitschaft zu erhöhen?

Das ist zunächst ein Versuch, die Genauigkeit und Sicherheit der Feststellung des Hirntodes noch einmal zu erhöhen, nachdem es einzelne Berichte über Unsicherheiten gegeben hat. In der Tat ist es aber auch so, dass sich seit 1997, als die Richtlinie zur Feststellung des Hirntodes zum letzten Mal geändert worden ist, technischen Neuerungen ergeben haben, die man aufnehmen sollte. Dazu gehört beispielsweise der Nachweis des Stillstands der Hirndurchblutung mittels computertomografischer Gefäßdarstellung oder anderer Verfahren. Insofern ist es schon notwendig, diese Richtlinien zu erneuern.

Reicht das, um den Hirntod für potenzielle Organspender und ihre Angehörigen fassbarer zu machen?

Eine verbesserte Richtlinie ändert natürlich nichts daran, dass der Hirntod generell ein ethisches Problem darstellt – und dieser Zustand bleibt für viele Menschen einfach schwer verständlich. Es gibt verschiedene Meinungen darüber, ob der Hirntod mit dem Tod des Menschen gleichzusetzen ist. Selbst im Deutschen Ethikrat wurde darüber kontrovers diskutiert, eine aktuelle Stellungnahme des Gremiums empfiehlt eine offene gesellschaftliche Debatte darüber. Die Problematik des Hirntodes ist einer der Gründe, weshalb manche Menschen skeptisch sind in Bezug auf Organspenden und ihre Organe eben nicht spenden wollen.

Sind die Richtlinien der Bundesärztekammer zur Organtransplantation rechtlich bindend?

Die Richtlinien der Bundesärztekammer zur Feststellung des Hirntodes haben eine große Autorität und Verbindlichkeit, auch wenn sie kein Gesetz sind. Wenn ein Arzt von solch starken Richtlinien abweicht, dann muss er sehr gute Gründe dafür haben, die am Einzelfall orientiert sind. Ein Beispiel dafür ist die bislang bestehende Vorgabe, dass Patienten vor einer Lebertransplantation seit mindestens sechs Monaten „trocken“ sein müssen. Da gibt es neue wissenschaftliche Daten, die zeigen, dass dieses strenge Kriterium so nicht haltbar ist. In einem solchen Zusammenhang könnte es natürlich gerechtfertigt sein, im Einzelfall von einer bestehenden Richtlinie abzuweichen.

Welche Rolle spielen Patientenverfügungen mit Blick auf die Zahl der Organspenden? Sinkt mit ihnen die Zahl verfügbarer Organe?

Patientenverfügungen sind einer der Gründe, dass die Zahl der Organspenden abnimmt. Immer mehr Menschen lehnen eine intensivmedizinische Behandlung von vornherein ab. Folglich steigt die Zahl derjenigen, die nicht in den Zustand des Hirntodes kommen, der die Entnahme von Organe zuließe. Und selbst wenn jemand keine Patientenverfügung hat, muss ja nach dem Willen des Patienten gehandelt werden. Bei schweren Hirnverletzungen ist man inzwischen vorsichtiger als früher, maximal intensivmedizinisch zu behandeln.

Wenn ein Mensch eine Patientenverfügung hat und Organe spenden will, was muss er beachten?

Er muss sich bewusst sein, dass sein Wille in der Patientenverfügung mit der Organspende in Konflikt treten kann. Dieser Mensch muss sich Gedanken machen, was ihm im Falle einer Hirnschädigung wichtiger ist: Organe zu spenden – und somit noch einige Tage intensivmedizinisch behandelt zu werden – oder möglichst schnell sterben zu können, außerhalb einer Intensivstation. Organspende heißt immer, dass man am Ende des Lebens auf der Intensivstation liegt.

Was würde jenen 12000 Patienten in Deutschland helfen, die auf ein Organ warten?

Das wichtigste wäre eine Verbesserung der Abläufe, insbesondere in den Kliniken, wo Organspender identifiziert werden. Vieles, was in den vergangenen Jahren gemacht wurde, geht in die richtige Richtung. Wir brauchen in jeder Klinik einen Transplantationsbeauftragten, aber auch Ärzte und Pflegende, welche die Kompetenz und die Zeit haben, die schwierigen Gespräche mit den Angehörigen zu führen. Wir brauchen neue Konzepte, wie würdevolles Sterben und Organspende Hand in Hand gehen kann.