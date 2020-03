Was Otto Waalkes in der Corona-Krise rät

Komiker Otto Waalkes (71) hat den Menschen in seiner ostfriesischen Heimat auf Plattdeutsch Mut gemacht.

Die „Emder Zeitung“ veröffentlichte am Montag eine Karikatur mit Ottos Markenzeichen, dem Elefanten. „Moi to huus bliem und'n lekke Tass Tee drinken. Dat is gesund. Dann geit de marl Tied ok gau vörbi“, schrieb Otto.

Die hochdeutsche Übersetzung lieferte er gleich mit: „Schön zu Haus bleiben und 'ne leckere Tasse Tee trinken. Das ist gesund. Dann geht die schlechte Zeit auch schneller vorbei.“

Emder Zeitung mit Otto-Karikatur auf Twitter