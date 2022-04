Was hilft wirklich gegen Schnarchen?

Spezielles Schnarchöl, Nasenclips, Anti-Schnarch-Shirts, elektrisches Anti-Schnarch-Armband: Das Internet ist voller Produkte, die alle eines versprechen: endlich ruhige Nächte. Dass der Bedarf an solchen Produkten groß ist, wundert nicht. „Zwischen 50 und 80 Prozent der Männer und 25 bis 50 Prozent der Frauen im Erwerbsalter schnarchen“, sagt Joachim Maurer, Hals-Nasen-Ohren-Arzt und Leiter des schlafmedizinischen Zentrums der Universitäts-HNO-Klinik Mannheim. Leidtragende sind meist die Bettgenossen, die sich fragen: Warum schnarcht der Partner ständig? Und wie lässt sich die nächtliche Ruhestörung abstellen? Experten geben Antworten.

Warum schnarchen manche Menschen nie, andere jede Nacht?

Im wachen Zustand sind die weichen Gewebeteile im Kopf- und Halsbereich angespannt, nachts dagegen erschlafft die Muskulatur. Dann kann die durchströmende Luft Mandeln, Gaumen oder Zäpfchen zum Vibrieren bringen – und das hört man. „Das muss man sich vorstellen, wie wenn man Luft einmal durch ein starres Eisenrohr saugt und einmal durch einen weichen Fahrradschlauch“, erklärt HNO-Experte Joachim Maurer. Da nicht bei allen Menschen der Platz im Kiefer und Rachenbereich gleich groß ist und die Muskulatur nachts unterschiedlich stark erschlafft, schnarchen manche Menschen – und andere eben nicht.

Warum schnarchen Männer häufiger als Frauen?

Bis zu den Wechseljahren beeinflussen die weiblichen Sexualhormone bei Frauen die Anspannung der Muskulatur. „Nach den Wechseljahren holen die Frauen beim Schnarchen dann stark auf, weil die Muskulatur schlaffer wird. Dann können sie mit den Männern mithalten“, sagt Joachim Maurer. Männer bekommen das aber häufig nicht mit, weil sie gemeinhin einen tieferen Schlaf haben als Frauen. Für beide Geschlechter gilt: Mit zunehmendem Alter nimmt auch das Schnarchen zu, weil mit den Jahren das Muskel- und Bindegewebe an den kritischen Stellen im Rachen erschlafft.

Schnarcht man nach Alkoholgenuss mehr als ohne?

„Bei manchen Menschen sorgt das Glas Wein oder Bier am Abend tatsächlich dafür, dass die Muskulatur entspannter ist – und sie deshalb dann schnarchen“, sagt Schlafexperte Maurer. Ob Alkohol die Schnarch-Ursache ist, lässt sich sehr einfach herausfinden: Indem man eine Weile am Abend darauf verzichtet.

Was hat es mit dem Zusammenhang Übergewicht und Schnarchen auf sich?

Jedes Kilo mehr strengt auch beim Atmen mehr an – tagsüber wie nachts. „Abnehmen ist also immer einen Versuch wert, um das Schnarchen abzustellen“, sagt Joachim Maurer. Das Gewicht ist übrigens ein weiterer Grund dafür, dass Männer häufiger schnarchen als Frauen: Sie haben ihre Problemzonen gern am Bauch und am Hals – beides begünstigt das Schnarchen.

Ist das nächtliche Geräusch eigentlich auch für den Schnarcher selbst ein Problem – oder nur für die Bettgenossen?

Die meisten Menschen wachen am eigenen Schnarchen tatsächlich nicht auf oder wissen zumindest nicht, dass sie kurz wach waren, um sich anders hinzulegen. Wer allerdings sehr laut und unregelmäßig schnarcht, unruhig schläft, häufig nachts schwitzt oder unausgeruht aufwacht und sich tagsüber schlecht konzentrieren kann, dem rät Joachim Maurer dazu, einen Arzt aufzusuchen. „Dann könnte eine Schlafapnoe dahinter stecken, also nächtliche Atemaussetzer. Das kann sich negativ auf die Gesundheit auswirken und sollte behandelt werden.“

Kann man dem Partner das Schnarchen abgewöhnen?

Das zumindest versprechen die vielen Hilfsmittel gegen das Schnarchen, die man im Internet kaufen kann. Die Stiftung Warentest hat 23 solcher Produkte untersucht. Das Ergebnis der Testreihe vom September 2021: „Man sollte nicht einfach ins Blaue hinein irgendetwas bestellen“, sagt Lea Lukas von der Stiftung Warentest. Der Grund: Die Hilfsmittel können nur dann gegen das Schnarchen wirken, wenn man die Ursache kennt. „Dann kann das eine oder andere Produkt tatsächlich sinnvoll sein“, sagt Lukas. „Keiner muss das Schnarchen einfach so hinnehmen, man kann dagegen etwas tun.“

Kann man als Laie herausfinden, wodurch das Schnarchen verursacht wird?

Eine wichtige Voraussetzung ist: Mit seinem Partner offen darüber reden – ihm also sagen, dass einen das Schnarchen stört und sich dagegen gemeinsam etwas tun lässt. „Denn ist der Partner nachts ohnehin schon wach, kann er auch bei der Ursachenforschung helfen“, sagt Lea Lukas. Damit meint sie: Beobachten, ob der Partner auf dem Rücken liegt, wenn er schnarcht. Ob der Mund offen steht oder er schlecht Luft durch die Nase bekommt. „Je nachdem können dann Produkte hilfreich sein, die die Rückenlage verhindern, den Unterkiefer vorschieben oder die Nase freihalten“, sagt Lea Lukas.

Und wie funktionieren solche Hilfsmittel?

Mit der Vermeidung der Rückenlage im Schlaf hat Joachim Maurer gute Erfahrungen gemacht, wenn das Schnarchen nur in dieser Schlafposition auftritt. „Dabei schnallt man sich etwas auf den Rücken, sodass man nachts nicht mehr draufrollen kann. Inzwischen gibt es auch kleine Geräte, die vibrieren, wenn man sich auf den Rücken legt.“ Letzteres könne man auch mit dem normalen Handy und einer entsprechenden App ausprobieren. „Wer solche Dinge ein, zwei Monate lang anwendet, liegt danach tatsächlich fast nicht mehr auf dem Rücken“, sagt Joachim Maurer. Sogenannte Nasenspreizer halten den Naseneingang offen – das kann helfen, wenn die Nasenatmung beeinträchtigt ist. „Das klärt man vor einer Anwendung aber am besten mit einem HNO-Arzt ab“, sagt Lea Lukas von der Stiftung Warentest. Schnarchschienen dagegen sollen verhindern, dass Unterkiefer und Zunge nachts weit nach hinten rutschen und dadurch schnarchende Geräusche entstehen. „Damit solche Schienen gut passen und nachts nicht rausfallen, lässt man sie aber am besten vom Zahnarzt anpassen“, sagt Joachim Maurer.

Und wenn man nicht herausfindet, was für ein Schnarch-Typ man ist?

Dann könnte eine Schnarch-App helfen. Es gibt verschiedene Programme fürs Smartphone, welche über mehrere Wochen nächtliche Schlafgeräusche aufnehmen. „Wenn man sich das mit einem Arzt zusammen anhört, kann das helfen, die Ursache fürs Schnarchen zu finden“, sagt HNO-Experte Joachim Maurer.