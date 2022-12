Was hilft, wenn der Tinnitus nicht nachlässt

Rund zwei bis drei Prozent der Bundesbürger leiden unter einem chronischen Tinnitus. Seine Ursachen liegen nicht nur im Ohr, sondern auch im Gehirn. Das macht seine Behandlung schwierig, aber nicht unmöglich. Berthold Langguth, der Leiter des Tinnituszentrums an der Universität Regensburg, erklärt welche Ursachen und Therapiemöglichkeiten es gibt.

Chronischer Tinnitus ist eine Krankheit. Doch laut Studien berichtet fast jeder über Ohrgeräusche, sofern man ihn in einen schalldichten Raum setzt …

Ja, und das sind Studien, die schon ziemlich viel über den Mechanismus der Tinnitus-Entstehung verraten. Denn sie zeigen, dass Wahrnehmungen im auditorischen System des Gehirns entstehen können, obwohl von außen kein Schallsignal hereinkommt.

Aber wie ist das möglich?

Das Gehirn fährt das auditorische System hoch, weil es keine Signale aus dem Ohr bekommt und deshalb jegliche akustische Informationen nutzen will, die es noch finden kann. In der Folge werden Verstärkungsmechanismen aktiviert, und dadurch kommt es zur Tinnituswahrnehmung. Das ist wie beim Phantomschmerz: Sie spüren da auch noch etwas, obwohl das Organ gar nicht mehr existiert, das die Schmerzen objektiv auslösen könnte.

Man könnte also sagen, dass Hörsturz und Tinnitus den Hörverlust als großen gemeinsamen Nenner haben, nur dass eben beim Tinnitus die Ohrgeräusche mehr im Vordergrund stehen?

Das ist richtig. Die Hörstörung ist der bedeutsamste Risikofaktor für den Tinnitus. Das wird allerdings von vielen Betroffenen nicht so bemerkt: Sie registrieren erst ihren Tinnitus, und dann später beim HNO-Arzt, dass sie auch eine Hörstörung haben. Und die betrifft in der Regel diejenigen Hörfrequenzen, auf denen sich der Tinnitus abspielt.

Also der Hauptrisikofaktor für Tinnitus ist die Hörstörung. Doch die muss ja auch Risikofaktoren haben. Welche?

Da ist als erstes die Lärmbelastung zu nennen, die sich ein Mensch im Laufe seines Lebens zumutet. Sie führt kumulativ zu einer Schädigung der Haarzellen im Innenohr.

Stress wird auch immer wieder als Risikofaktor genannt …

Ja, akute psychische Belastungen können eine Rolle spielen. Doch oft ist es so, dass der emotionale Stressreiz nicht der ursprüngliche Grund, sondern der Trigger für die Ohrgeräusche ist. Viele Patienten haben bereits eine Hörstörung, doch den Tinnitus dazu bekommen sie erst dann, wenn sie in eine emotionale Stresssituation geraten.

Könnten auch Verspannungen im Nacken eine Rolle spielen?

Ja, die darf man in der Tat nicht unterschätzen. Fragt man Patienten, die wegen Kieferbeschwerden in Behandlung sind, berichten ungefähr 70 Prozent von ihnen, auch einen Tinnitus zu haben. Außerdem wissen wir mittlerweile, dass die Nerven im Hals- und Gesichtsbereich eng mit denen des Hörsystems verschaltet sind. Dies liegt daran, dass unser Gehirn beim Bilden des Höreindrucks auch die Stellung des Kopfes berücksichtigt, weil die ja mitverantwortlich dafür ist, wie wir einen akustischen Reiz im Raum wahrnehmen. Man kann dadurch etwa durch Berührungen oder Elektrostimulationen im Gesicht durchaus die Aktivitäten in den auditorischen Hirnbahnen beeinflussen. Und das kann man wiederum für die Behandlung von Tinnitus nutzen.

Womit wir bei den Therapien sind. Da scheint es ja geradezu unendlich viele Optionen zu geben …

Ja, da wird wirklich sehr viel versucht, und das kann man schon als einen Ausdruck von Verzweiflung interpretieren. Man muss da allerdings differenzieren. So wünschen sich viele Patienten, dass ihre Ohrgeräusche verschwinden oder zumindest deutlich leiser werden. Doch da gibt es laut wissenschaftlicher Datenlage nichts, was diesen Wunsch erfüllen könnte. Meistens kann man nur die Belastung durch den Tinnitus, nicht aber den Tinnitus selbst reduzieren.

Und was wäre da besonders vielversprechend?

Die wissenschaftliche Evidenz spricht da in erster Linie für verhaltenstherapeutische Maßnahmen. Durch sie kann man lernen, seine Reaktionen auf die Ohrgeräusche zu verändern. Der Tinnitus ist dann zwar noch da, aber er wird nicht mehr als so belastend empfunden.

Immer noch angesagt sind aber auch die sogenannten Tinnitus-Noiser, die im Ohr ein Geräusch erzeugen, mit dem der Tinnitus maskiert wird …

Ja. Man macht sich damit im Wesentlichen den umgekehrten Effekt der schalldichten Kammer zunutze: Wenn ich nicht in einer schallfreien Umgebung, sondern in einer Umgebung mit Hintergrundgeräuschen bin, dann können die den Tinnitus bis zu einem gewissen Grad überdecken. Vorausgesetzt, die Geräusche werden als angenehmer empfunden als der Tinnitus. Das gelingt erfahrungsgemäß vor allem über Wassergeräusche, also etwa durch einen gurgelnden Bach, eine sanfte Meeresbrandung oder einen sprudelnden Brunnen.

Brauche ich denn dazu unbedingt einen Tinnitus-Noiser?

Nein. Einige kommen damit gut zurecht, andere fühlen sich dadurch gestört, oder ihr Tinnitus wird dadurch sogar noch lauter. Eine Alternative dazu wäre ein Radio, das Sie nicht auf einen Sender, sondern auf Rauschen einstellen. Außerdem gibt es mittlerweile CDs mit dem Sound von Meeresbrandungen und dergleichen.

Könnten nicht auch Verfahren helfen, die direkt aufs Gehirn wirken? Denn immerhin kommt der Tinnitus ja von dort …

Ja, daran wird tatsächlich seit etwa 20 Jahren intensiv geforscht. Mit teilweise sehr unterschiedlichen Ansätzen, angefangen von der Transkraniellen Magnetstimulation bis zur tiefen Hirnstimulation. Aber es gibt auch Überlegungen, dass man mit bestimmten Geräuschen die Aktivität in den auditorischen Bahnen dämpft. Dazu wurde beispielsweise in Münster eine Handy-App entwickelt, die dem Patienten seine Lieblingsmusik vorspielt, in der die Frequenzen herausgefiltert werden, auf denen sein Tinnitus liegt. Dadurch sollen die Überregungen in den Hörbahnen abgebaut werden. Ein interessantes und spannendes Konzept, dessen Effektivität sich allerdings – nach einer gewissen Euphorie am Anfang der Entwicklung dieser App – in wissenschaftlichen Studien nicht bestätigen ließ.

Und Physiotherapie? Scheint doch zumindest nahezuliegen, wenn es auch noch Probleme im Kiefer-Nacken-Bereich gibt, oder?

Das ist richtig. Wenn es gelingt, in diesen Bereichen die Muskelspannung abzubauen, wird der Tinnitus tatsächlich oft leiser. Das muss allerdings recht frühzeitig erfolgen. Denn unsere Erfahrung mit langjährigen Tinnitus-Patienten ist, dass sie zwar nach einer Physiotherapie davon berichten, dass es ihnen im Nacken oder Kiefergelenk besser geht, aber ihr Tinnitus immer noch in der gleichen Intensität da ist wie vorher. Wenn er eben erst einmal in den Hörbahnen verfestigt ist, nützt es nichts mehr, wenn man seine Ursachen angeht.

Fakten zum Tinnitus

Die Medizin spricht vom chronischen Tinnitus ab einer Dauer von drei Monaten. Je länger er besteht, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass er nicht mehr verschwindet.

Tinnitus geht oft Hand in Hand mit einem Hörverlust. So kommt es in vier von fünf Hörstürzen auch zu Ohrgeräuschen.

Tinnitus kann sich von Patient zu Patient stark unterscheiden. 35 Prozent der Patienten hören ihn nur bei Stille, 17 Prozent hören ihn selbst bei starkem Außenlärm.