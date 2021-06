Was den Reiz blauer Augen ausmacht

Aus unergründlich tiefblauen Augen schauen Babys sich die Welt an. Ein, zwei Jahre später ist bei den meisten nicht mehr viel zu sehen von der blauen Augenfarbe. Sie wird von andersfarbigem Pigmentfarbstoff verdeckt. Dieses Melanin lässt die Regenbogenhaut dann dunkel erscheinen. Ursprünglich hatten deshalb alle Menschen braune Augen. Dann kam es jedoch vor etwa 6000 bis 10 000 Jahren zu einer Genmutation, wie der dänische Wissenschaftler Hans Eiberg, Professor an der Universität Kopenhagen, erklärt. Dabei sind die dauerhaft sichtbar blauen Augen entstanden, welche bis heute nur etwa zehn Prozent der Erwachsenen haben.

Das macht diese Augenfarbe so besonders – und so begehrt. Besonders in südlichen Ländern, in denen sie kaum vorkommt. „Das könnte damit zusammenhängen, dass mehr Pigment im Auge dieses unempfindlicher macht gegen das Sonnenlicht. Deshalb sind braune Augen in südlichen Ländern einfach praktischer und setzen sich durch“, sagt Martin Spitzer, Direktor der Klinik und Poliklinik für Augenheilkunde des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf.

In nordeuropäischen Ländern dagegen ist es günstig, wenn der Körper trotz weniger Tageslicht möglichst einfach Vitamin D produzieren kann. Dabei ist hellere Haut vorteilhaft und zu dieser gehören häufig blaue Augen. So sind beispielsweise 90 Prozent der Finnen blauäugig. Und in mitteleuropäischen Ländern wie Deutschland? Hier halten sich die Augenfarben etwa die Waage: Je ein Drittel der Bevölkerung gilt als braun- und blauäugig, der Rest verteilt sich auf Zwischentöne wie Grün, Grau und gemischt.

Vererbung der Augenfarbe ist hochkomplex - Oft schlägt braun blau

Allerdings hat die blaue Augenfarbe einen großen Nachteil – sie wird rezessiv vererbt. Das bedeutet: sind die Eltern blau- und braunäugig, ist die Wahrscheinlichkeit recht groß, dass das Kind braune Augen bekommt. Es muss aber nicht so sein, denn die Vererbung der Augenfarbe ist Martin Spitzer vom Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf zufolge hochkomplex. Fakt ist, dass blaue Augen zumindest in einigen Ländern immer seltener vorkommen. Vor 100 Jahren war beispielsweise die Hälfte der US-Bevölkerung blauäugig – heute ist es nur noch einer von sechs Amerikanern.

Das will nicht jeder gern einfach so hinnehmen. Also wird nachgeholfen. Farbige Kontaktlinsen gibt es schon ab zehn Euro am Tag. „Das kann man ruhig machen, das ist unbedenklich“, sagt Augenarzt Martin Spitzer. Hin und wieder hat er jedoch auch Patienten, denen das nicht reicht, die ihre Augenfarbe gern dauerhaft ändern möchten.

In Amerika gibt in Umfragen gar jeder Dritte zu, dass er seine Augen gern dauerhaft blau färben würde. Vielleicht, weil Auswertungen von Partnerbörsen immer wieder zeigen, dass Blauäugige leichter verkuppelt werden können als Menschen mit anderen Augenfarben. Schon seit dem Mittelalter gelten blaue Augen als Schönheitsideal. Manche Hollywoodstars wie etwa Paul Newman oder „Ol’ Blue Eyes“ Frank Sinatra machten sie zu ihren Markenzeichen. Schauspieler wie Cameron Diaz, Brad Pitt, Jude Law oder Taylor Swift tragen auf der Kinoleinwand bis heute dazu bei, dass sich daran bis heute nicht viel geändert hat.

Fragwürdige Laser-Eingriffe

Auch die Österreicherin Sabine Hochreiter wollte ihr Aussehen gern durch eine andere Augenfarbe aufwerten. Sie stöberte ein wenig im Internet herum und stieß dabei auf einen Straßburger Arzt, der auf seiner Homepage Verheißungsvolles versprach: Innerhalb von einer Stunde wird ein Pigment mit der gewünschten Farbe mit Hilfe eines Lasers auf der Hornhaut aufgebracht. Diese so genannte Neoris-Keratopigmentierung wird angeblich seit 2013 ohne Komplikationen durchgeführt. Ohne Schmerzen, ohne dass die Sehfähigkeit auch direkt nach dem Eingriff großartig beeinträchtigt wird. Kostenpunkt: Rund 6000 Euro.

Sabine Hochreiter fuhr von Österreich nach Frankreich. Der Arzt laserte. Es schmerzte. Statt zwei dunkelbraune Augen hat sie nun ein grün-blaues und ein hellbraunes. „Ich würde nie wieder zu diesem Pfuscher gehen“, sagt Sabine Hochreiter. Der Arzt selbst wollte sich auf Nachfrage weder zu diesem Vorfall noch zu seiner Arbeitsweise allgemein äußern. Experten wie Martin Spitzer, Direktor der Klinik und Poliklinik für Augenheilkunde des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf raten von sämtlichen Eingriffen ab, welche die Augenfarbe dauerhaft ändern sollen. „Egal ob gelasert wird oder eine künstliche Regenbogenhaut implantiert wird, diese Verfahren sind nicht umsonst in Deutschland für kosmetische Zwecke nicht zugelassen.“ Im besten Fall sieht der eingespritzte Farbstoff anders aus als erhofft. Im schlimmsten Fall kann ein Implantat zum Erblinden führen. „Solche Eingriffe sind riskant und es fehlt einfach an Langzeitforschung dazu“, sagt Augenarzt Martin Spitzer.

Ohnehin gibt es für Braunäugige gute Gründe, sich über ihre Augenfarbe zu freuen. Denn das dunkle Pigment schützt sie besser davor, an einem metastatischen Melanom der Aderhaut zu erkranken. Auch das Risiko im Alter eine Makuladegeneration zu bekommen, die zum Erblinden führen kann, ist für Blauäugige australischen Forschern zufolge höher als für Gleichaltrige mit dunkler Augenfarbe.

Farbige Kontaktlinsen richtig tragen

Getönte Kontaktlinsen gibt es in allen möglichen Farben und Musterungen, mit Sehstärke und ohne, als Tages-, Monats- oder Jahreslinsen. Damit sie beim Tragen keine Infektionen oder Augenentzündungen auslösen, gibt es ein paar Dinge zu beachten: Kontaktlinsen kauft man am besten bei einem Spezialisten, der einem auch zeigen kann, wie man die Kontaktlinsen korrekt ins Auge aufbringt und wieder herausholt. Auch eine angemessen Hygiene und Reinigung sind wichtig, um Infektionen vorzubeugen.

Halten sollte man sich an empfohlene Tragezeiten, die sechs Stunden in der Regel nicht überschreiten sollten. Denn durch den gefärbten Bereich der Linse kommt deutlich weniger Sauerstoff ins Auge als das bei klaren Kontaktlinsen der Fall ist. Die Farbe auf den Kontaktlinsen beeinträchtigt den Lichteinfall ins Auge deutlich. Deshalb trägt man solche Linsen beim Autofahren besser nicht – insbesondere wenn man nachts unterwegs ist.