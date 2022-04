Warum Wildbienen ihre Heimat verlieren

Seit rund 300 Millionen Jahren gibt es in der Natur eine faszinierende Partnerschaft zwischen Tieren und Pflanzen: Blüten bieten meist Insekten, aber auch einigen Vögeln und Säugetieren nahrhaften Nektar oder im großen Überschuss vorhandene Pollen an, und die Empfänger dieser reich gedeckten Tafel bedanken sich mit dem Weiterflug zur nächsten Blüte, an der sie überschüssige Pollen abstreifen und so die Vermehrung des Gewächses in Gang setzen. Die wohl bekanntesten dieser Bestäuber sind die vielen Bienen-Arten, die sich fast ausschließlich von diesem Angebot der Pflanzen ernähren und ganz nebenbei mit der Bestäubung einen zentralen Schritt der Fortpflanzung übernehmen. Diesen Zusammenhang erklären Dave Goulson und Elizabeth Nicholls von der University of Sussex im englischen Bristol in der Zeitschrift „Science“.

Oft genug aber stellen menschliche Aktivitäten diese enge Partnerschaft zu Lasten beider Seiten erheblich auf die Probe, erklärt das britische Duo. So bedecken Agrarflächen in Form von Äckern, Plantagen, Wiesen und Weiden inzwischen rund ein Drittel aller Landflächen der Erde. Diese aber sind heute häufig alles andere als eine gute Heimat für Wildbienen, zu denen auch die Hummeln zählen. So wachsen auf 79 Prozent der Ackerflächen der Welt Mais, Reis und Weizen, berichten Dave Goulson und Elizabeth Nicholls. Diese Feldfrüchte aber sind für Wildbienen wertlos, da sie vom Wind bestäubt werden.

Honigbienen im Vorteil, Wildbienen hungern

Aber auch wenn zum Beispiel Sonnenblumen auf dem Feld stehen, hat ein Bienenvolk schlechte Karten. Zwar bieten die großen gelben Blüten eine echte Nahrungsschwemme, aber nur wenige Wochen im Jahr. In den Zeiten davor und danach ist Schmalhans Küchenmeister. Ähnliches gilt für Obstgärten und Gemüsekulturen, die zwar durchaus auf Insektenhilfe angewiesen sind. Nur kommt diese eben meist von Honigbienen, die andere Arbeiterinnen in ihrem Stock mit einem Schwänzeltanz über ein solches Überangebot informieren und so die nur wenige Wochen vorhandene Ressource viel effektiver als viele Wildbienen ausnutzen können. Obendrein legen Hummeln und andere Wildbienen keine Vorräte in Form von leckerem Honig an. Daher kommen sie einfach nicht mit einer solchen kurzen Zeit aus, in der es Nahrung in Hülle und Fülle gibt, sondern benötigen während der gesamten warmen Jahreszeit ein Angebot an Nektarspendern.

Genau das aber fehlt in der modernen Landwirtschaft häufig, weil neben den Ackerfrüchten wachsende andere Pflanzen mit Herbiziden oder auch mit mechanischen Maßnahmen kurz gehalten werden. Hummeln und andere Wildbienen finden daher oft keine Alternativen und ziehen den Kürzeren. Übrig bleiben dann oft nur Honigbienen. Da Untersuchungen aber zeigen, dass Gärten, Obstbäume und andere Sonderkulturen von einer großen Vielfalt von Bienenarten besser als nur von Honigbienen bestäubt werden, riskieren die Bauern so geringere Erträge.

Pflanzenschutzmittel schaden

Obendrein nehmen Bienen oft mit dem Nektar auch Pflanzenschutzmittel auf, mit denen die Landwirte ihre Pflanzen vor knabbernden Insektenmäulern schützen. Da diese Substanzen nicht nur auf Getreidefeldern landen, sondern auch auf den wenigen Pflanzen am Ackerrand, kommen auch Hummeln und Co. damit in Berührung. Etliche dieser Substanzen richten sich keineswegs spezifisch gegen die jeweiligen Schädlinge, sondern wirken auch auf andere Insekten einschließlich der Wildbienen. Auch wenn das nicht tödlich ist, könnte es doch das Verhalten und den Sammelerfolg der Bestäuber beeinflussen, vermuten Dave Goulson und Elizabeth Nicholls. Dann könnten die Sammlerinnen und die einzeln lebenden Wildbienen-Arten noch weniger Nektar und Pollen in ihr Nest bringen. Das wiederum verringert die Zahl der Nachkommen und könnte so zum Rückgang der Wildbienen beitragen.

Aber nicht nur die Landwirtschaft setzt den Insekten zu, erklärt das britische Foschungsduo. Inzwischen zerschneiden auch noch breite Straßen, Lagerhallen oder Golfplätze die Landschaft, die vor allem Arten, die normalerweise nur kurze Strecken fliegen, kaum überwinden können. Außerdem scheinen Bienen die Randstreifen von viel befahrenen Verkehrsstreifen zu meiden, weil dort heftige Turbulenzen in der Luft die kleinen Flugkünstler einfach zu stark beuteln.

Offene Böden fehlen, menschliche Siedlungen nehmen zu

„Allerdings haben die Probleme der Wildbienen keineswegs erst mit der industrialisierten Landwirtschaft begonnen“, erklärt die Direktorin des Länderinstitut für Bienenkunde in Hohen Neuendorf Elke Genersch, die auch an der Freien Universität (FU) Berlin lehrt. So hat eine Untersuchung historischer Sammlungen in den USA gezeigt, dass die Hummeln in Nordamerika bereits weniger wurden, als die Landnutzung umgestellt wurde und Wälder zu Forsten, Prärien zu Weiden oder Getreidefeldern und andere Gebiete zu Siedlungen wurden. In den Wäldern fehlten dann die hohlen Bäume, in denen etliche Wildbienen-Arten ihre Nester anlegen und den Nachwuchs großziehen. Und in den Städten waren die Böden versiegelt, und es fehlten die offenen Böden, in denen Hummeln ihren Nachwuchs großziehen. „Eine ähnliche Veränderung lässt sich auch auf den Halligen vor der Nordseeküste beobachten“, erklärt Elke Genersch: „Früher krabbelten dort aus dem Sand überall Sandbienen“, erinnert sich die Forscherin. „Seit die Wege gepflastert wurden, sind die Bienen verschwunden.“

Was Hobbygärtner tun können

Allein mit einem verbesserten Nahrungsangebot in Form von Blühstreifen ist den Wildbienen daher noch lange nicht geholfen. „Bei uns im Institut säen wir eine Mischung aus Wildpflanzen aus der Region an“, erklärt Elke Genersch. Bieten Saatgut-Produzenten solche Mischungen auch für andere Regionen an, können Hausbesitzer damit zum Beispiel ihre Vorgärten in eine bunte Blumenwiese und Wildbienen-Weide verwandeln. „Zusätzlich brauchen die Insekten aber auch noch Nistmöglichkeiten“, sagt die FU-Forscherin. Das können zum Beispiel sogenannte „Bienenhotels“ sein. Für Hummeln genügen auch Mäuselöcher, die von ihren Vorbesitzern verlassen wurden und von den Zweibeinern nicht gleich wieder zugeschüttet werden. „Da oft mehrere hundert Hummeln in einem solchen Nest leben, brauchen sie einen Raum in der Größe von vier Fäusten eines Menschen“, nennt Elke Genersch eine echte „Faustformel“ für solche Hummelnester. Wachsen im Vorgarten dann noch Kornellkirschen, deren Blüten Wildbienen heiß und innig lieben, und Krokusse, die früh im Jahr das erste Nahrungsangebot bieten, haben Hummelköniginnen gute Chancen, einen neuen Staat zu gründen. Sie summen bereits bei Temperaturen von plus zwei oder drei Grad Celsius auf der Suche nach einer Nistmöglichkeit durch den Garten.