Warum Rossmann kurzfristig Rossfrau heißt

Am 8. März ist Weltfrauentag. Und bis dahin wird die Drogeriekette Rossmann zu „Rossfrau“ – zumindest im Netz und in Europas größter Filiale in Hannover. Das Unternehmen will mit der Aktion „Mut zur Weiblichkeit“ beweisen. Doch das stößt im Netz auf Häme.

„Lasst die Frau raus“ lautet das Motto der Kampagne. Zehn Tage lang stellt das Unternehmen jeden Tag einen anderen Aspekt des „Frauseins“ in den Fokus – und lässt dabei kaum ein Klischee bei den Frauenbildern aus: Naturschönheit, Naschkatze, Beauty Queen, Powerfrau, Prinzessin, Diva, Genießerin, Nachteule, Sportskanone und Alltagsheldin.

„Mit der plakativen Kampagne wollen wir einen Überraschungseffekt generieren und uns auf originelle Art und Weise für das Vertrauen unserer Kundinnen bedanken“, kommentiert Petra Czora, Marketingleiterin und Initiatorin der Aktion. Frauen machen nach ihren Angaben 80 Prozent der Kundschaft aus.

Das Unternehmen ruft dazu auf, unter dem Hashtag #lasstdiefrauraus Fotos bei Instagram zu posten, um etwas zu gewinnen. Doch diesen Hashtag nutzen auch Kritiker bei Twitter für Reaktionen, die sich Rossmann so vermutlich nicht erhofft hatte.

Heute aus der Reihe: You only had ONE Job. Rossmann's neue Kampagne zum Frauentag: #lasstDieFrauRaus ? Ernsthaft? Immerhin gibt es auch Mottowochen: Beautyqueen und Naturschönheiten zum Beispiel umFrau dann Haarspray und Naturkosmetik zu verkaufen...Liebe Agentur: GET A NEW JOB pic.twitter.com/CdO2XoLakP — Feminista (@my_feminista) March 1, 2018

Rossmann verweist auf die Bilder, die unter dem Hashtag bereits gepostet wurden; und die zeigen, "wie humorvoll und kreativ unsere Kundinnen die Kampagne aufnehmen". Allerdings räumt das Unternehmen ein: "Sicherlich ist dies eine mutige Kampagne, die auch polarisiert". Die temporäre Aktion solle auf eine unterhaltsame Art und Weise die Aufmerksamkeit auf den Weltfrauentag lenken. Das Feedback sei positiv.

Nun ja. Für manche Kundinnen war's das mit Rossmann.

#LassdieFrauraus ist also die Kampagne von #Rossmann bzw. #rossfrau



Eine "Diva" mit weit geöffnetem Mund kaugummikauend?



Sorry, @rossmann, echte Frauen sind anders.



Niveauloses Video. Niveaulose Frauen.



Kundin verloren. Null Identifikation möglich.https://t.co/kEzBVlQJM7 — Ao (@machtjanix23) March 4, 2018

Auf der Straße wird die Aktion kaum auffallen – mit einer Ausnahme: Die Filiale in Hannover bekommt den Schriftzug „Rossfrau“, dort gibt es am Weltfrauentag dann auch Aktionen. Frauen können sich etwa den Lippenstift gravieren lassen. Für andere Standorte kündigte Rossmann Türaufkleber an.

Auch die Internetseite www.rossfrau.de wurde eigens geschaffen. Bis zum Aktionszeitraum wird der Centaur im Logo übergangsweise zur „Centaurin“ - er bekommt eine weibliche Brust.

Manche Nutzer vergleichen den Hashtag #lasstdiefrauraus mit dem Spruch „lasst die Sau raus“ und erinnern an Frauen, die nicht in Freiheit leben können. Einen solchen Bezug sieht das Unternehmen nicht, teilte Pressereferentin Nina Kieslinger auf Nachfrage von Schwäbische.de mit.