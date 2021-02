Warum die Fasnet dieses Jahr ganz anders ist - und mancherorts zum Eklat führt

Der Gumpige Donnerstag fällt dieses Jahr auf den 11. Februar - und damit steht der Start in die wohl ungewöhnlichste Fasnetssaison seit langem kurz bevor. Zwar gab es bereits einzelne Jahre, in denen die Fasnet ausgefallen ist - zum Beispiel 1991 während des Golfkriegs - doch 2021 ist anders.

Unter dem Einfluss der Pandemie wurde die Fasnet weder verboten noch gibt es Bestrebungen, sie generell ausfallen zu lassen. Dafür ist aber klar: Die Corona-Regeln lassen keinen Spielraum für Straßenumzüge oder Saalveranstaltungen. Wenn Fasnet, dann muss sie heuer in kleinstem Rahmen oder gleich komplett digital stattfinden.

Digitale Fasnet macht derzeit Sinn - denn nicht nur die Polizei sorgt sich aktuell um den guten Trend bei den Infektionszahlen in der Region – und hat noch einmal an die Narren und Hexen appelliert. „Nein, es ist nicht die Zeit, die anstehenden Fastnachtstage wie sonst üblich zu feiern“, heißt es in einer Meldung des Polizeipräsidiums Konstanz.

Die Gefahr sei groß, den sich leicht abzeichnenden Erfolg des bestehenden Lockdowns durch unbesonnenes Handeln über die närrischen Tage zu gefährden. Nur für ein bisschen Spaß eine Verlängerung der Corona-Beschränkungen heraufzubeschwören, sei nicht gerechtfertigt, so die Polizei.

Narren trotzen dem Schmuddelwetter in Bad Saulgau. (Foto: Karl-Heinz Bodon) Beim großen Narrensprung in Bad Waldsee. (Foto: Karin Kiesel) Der Fasnet-Umzug 2020 in Ehingen. (Foto: Selina Ehrenfeld) Der Spaichinger Kinder-Umzug. (Foto: Anne Jethon) Närrisches Treiben in Tettnang am Gumpigen. (Foto: Linda Egger) Der Kinderball wird traditionell zum Abschluss der Spaichinger Fasnet gefeiert. Die Kinder bekommen immer nach dem Kinderumzug eine Tafel Schokolade geschenkt. (Foto: Anne Jethon) Die Narrenzunft Kleiekotzer beim Umzug in Stetten. (Foto: Sonja Niederer) Der Faschingsumzug in Ellwangen. (Foto: Michael Häußler) Eindrücke vom Vetter-Guser-Ball in Sigmaringen. (Foto: Lena Zielke) Rosenmontagsumzug in Westerheim. Der Narrenbaum in Ellwangen steht. (Foto: Thomas Siedler) Die Narren haben Aalen erobert. (Foto: Thomas Siedler) Narrenempfang Landratsamt Lindau (Foto: Julia Baumann) In Riedlingen wird am Fasnetsdienstag ohne Männer gefeiert. (Foto: Marion Buck) Beim großen Narrensprung in Ravensburg. (Foto: Dorothea Halbig) Der Zunftmeisterempfang "Lachende Kuh" in Isny. (Foto: Tobias Schumacher) So zogen die Narren 2020 durch Sommerstetten. 1 von 1

Auch wenn der Polizei bewusst sei, dass es den Menschen der Region schwerfallen wird, sich während der kommenden Tage an die Corona-Regeln zu halten – sie appelliert an die Vernunft jedes Einzelnen.

An den närrischen Tagen wird die Polizei verstärkt im öffentlichen Raum präsent sein und die Einhaltung der geltenden Regelungen konsequent überwachen, heißt es in der Mitteilung. „Bei festgestellten Verstößen droht ein empfindliches Bußgeld.“

Heftige Kritik an Umzug in Thüringen

In normalen Jahren hätten wohl bereits am vergangenen Wochenende in Fasnet-Hochburgen der Region große Partys stattgefunden. Doch heuer waren die Narren und Hexen des Südwestens sehr zurückhaltend. Ganz anders in Thüringen, wo sich eine Gemeinde ihren jährlichen Umzug nicht nehmen lassen wollte.

Der illegale Umzug von Karnevalisten im thüringischen Landkreis Schmalkalden-Meiningen hat für Empörung gesorgt – auch unter Gleichgesinnten. „In den aktuell so schwierigen Corona-Zeiten ist dies einfach verantwortungslos und rückt den organisierten Karneval in ein völlig falsches Licht“, erklärte der Landesverband Thüringer Karnevalsvereine am Montag.

Am Sonntag hatte erst die Polizei dem Treiben ein Ende gesetzt, nachdem bis zu 90 Teilnehmer bei einem Umzug im Ortsteil Jüchsen der Gemeinde Grabfeld zusammengekommen waren.

In den Krankenhäusern kämpfen Ärzte und Pfleger um unzählige Menschenleben und hier wird munter Karneval gefeiert. Peggy Greiser, Landrätin Schmalkalden-Meiningen

Wie ein Polizeisprecher sagte, weist Jüchsen den höchsten Wochenwert an Corona-Infektionen je 100 000 Einwohnern in Thüringen auf und gilt demnach als Hotspot. Nach Angaben des Sprechers hatten sich die Teilnehmer des Umzugs über Soziale Netzwerke verabredet. Auch Pferde und teils geschmückte Fahrzeuge seien beteiligt gewesen.

Auch Landrätin Peggy Greiser (parteilos) war entsetzt. „Es ist angesichts der aktuellen ernsten Lage absolut verantwortungslos und nicht zu tolerieren, was in Jüchsen passiert ist“, äußerte sie. „In den Krankenhäusern kämpfen Ärzte und Pfleger um unzählige Menschenleben, daheim bangen viele um ihre wirtschaftlichen Existenzen und hier wird munter Karneval gefeiert.“

Es sei eine organisierte illegale Veranstaltung gewesen, bei der teilweise Mindestabstände nicht eingehalten und keine Mund-Nasen-Bedeckungen getragen worden seien.

Scharfe Kritik gab es am Montag auch vom Bund Deutscher Karneval (BDK). Mit einem solch „unsolidarischen Verhalten“ würden „angebliche Karnevalisten“ nicht nur die Gesundheit anderer gefährden, sondern auch dem Brauchtum und dem Ruf von Fasching, Fastnacht und Karneval insgesamt Schaden zufügen, teilte der BDK im saarländischen Bexbach mit. Der Bund betonte, in der Corona-Pandemie müssten sich alle in Vereinen organisierten Karnevalisten und auch privat zusammenkommende Narren an die Schutzregeln halten.

Wie das Landratsamt mitteilte, wurden drei Strafanzeigen wegen Beleidigung und Widerstand gegen Polizeibeamte erstattet. Greiser kündigte an, die Identitäten der Beteiligten sollten festgestellt und die Verstöße gegen die Corona-Schutzverordnung geahndet werden.

Der Mitteldeutsche Rundfunk berichtete unterdessen, Jüchsens Ortsteilbürgermeisterin Beate Heßler habe den Polizeieinsatz als unverhältnismäßig bezeichnet. Hätten die Beamten die Teilnehmer gewähren lassen, wäre die Sache nach drei Minuten vorbei gewesen, zitierte der Sender die Ortsteilbürgermeisterin.

Demo gegen Brauchtum-Verbot in Bayern bleibt friedlich

Noch mehr Menschen sind am Sonntag im bayerischen Garmisch-Partenkirchen zusammengekommen – dort aber friedlich und coronakonform. Mit ihren traditionellen Holzmasken auf dem Hinterkopf und Maske im Gesicht haben rund 180 Einheimische gegen das coronabedingte Verbot der Brauchtumsumzüge demonstriert.

Mit Schellen und teils auch mit Kuhglocken ziehen am dort sogenannten "Unsinnigen Donnerstag" üblicherweise „Maschkera“ – Maskierte – mit historischen geschnitzten Holzmasken durch die Orte, insbesondere durch Mittenwald und Garmisch-Partenkirchen in Oberbayern. Nach altem Brauch läuten sie damit den Frühling ein und vertreiben die Dämonen der dunklen Jahreszeit.

Die Polizei in Garmisch-Partenkirchen unterstrich in dieser Woche noch einmal: Es werden keine willkürlichen Verbote ausgesprochen – dass das Brauchtum ausfällt, liege schlicht an der geltenden Corona-Verordnung des Freistaates. Das Machkera-Gehen sei einerseits kein triftiger Grund, das Haus zu verlassen. Außerdem ist es eine kulturelle Veranstaltung, die sind derzeit verboten.

Ein Spaziergang an der frischen Luft ist bei Einhaltung der Kontaktbeschränkungen zwar möglich und das Tragen einer Maschkera wirkt sich hier auch zunächst nicht aus, so die Polizei. Wenn aber mehrere dieser Spaziergänger aufeinanderträfen, entstehe die Gefahr eines Infektionsgeschehens.