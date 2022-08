Warum die ARD keine Winnetou-Filme mehr zeigt

Das Aus für einige Begleitwerke zum Kinofilm "Der junge Häuptling Winnetou" schlägt weiter Wellen. Der Ravensburger Verlag traf diese Entscheidung, nachdem Kritik am kolonialistischen und rassistischen Weltbild des Autors Karl May aufkam. In der breiten Öffentlichkeit regte sich Empörung.

Wie die "Bild" nun berichtet, wird die ARD künftig keine Winnetou-Filme mehr im Fernsehen zeigen. Die Verfilmungen der Karl-May-Werke sind bei Zuschauern seit Jahrzehnten beliebt.

Das Aus der Filme hat jedoch nichts mit den jüngsten Entwicklungen zu tun: Laut Sendeanstalt sind die Lizenzen für die Filme bereits 2020 ausgelaufen und wurden seither nicht verlängert. Eine Anfrage der "Schwäbischen Zeitung" zu den Hintergründen bleibt bisher unbeantwortet.