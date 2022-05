Warum Corona gut für die bedrohten Schuppentiere ist

Die Nacht verschluckt den dichten Regenwald, es ist still im Cuc Phuong Nationalpark im Osten Vietnams. Zu hören sind nur die einzelnen Tropfen, die von den Blättern abprallen und sich leise trommelnd einen Weg durch das dichte Grün zur Erde bahnen. Doch dann ein anderes Geräusch – ein Schaben, ein Kratzen. Es kommt von Ruben Hoekstra. Im Lichtkegel seiner Stirnlampe schält der 23-jährige mit einem Löffel kleine Portionen einer krümeligen Masse aus einem Eimer und verteilt sie in Schüsseln. „Das sind Ameiseneier – und das Abendbrot der Schuppentiere, die bei uns im Schutzzentrum sind“, erklärt er.

Schuppentiere, auch als Tannenzapfentier oder Pangolin bekannt, sind die am meisten geschmuggelten Säugetiere der Welt – und sie drohen auszusterben, denn die Nachfrage nach ihrem Fleisch und den einzigartigen Körperschuppen ist riesig. Jede der insgesamt acht verschiedenen Arten, von denen vier in Afrika und vier in Asien in 51 Ländern heimisch sind, ist mittlerweile von der Weltnaturschutzunion (IUCN – International Union for Conservation of Nature and Natural Resources) als „stark gefährdet“ eingestuft.

Das Fleisch der Tiere ist begehrt – Die Schuppen gelten in China als Heilmittel

Im Schutzzentrum der Tierschutzorganisation Save Vietnams Wildlife, die sich seit ihrer Gründung im Jahr 2005 auf die Rettung von Schuppentieren spezialisiert hat, werden die beschlagnahmten Tiere medizinisch versorgt, aufgepäppelt und in weitgehend jagdfreien Regionen wieder ausgewildert. Seit 2014 arbeitet die Tierschutzorganisation mit der Welttierschutzgesellschaft zusammen, und mittlerweile hat das 40-köpfige Team mit tatkräftiger Unterstützung von Volontären aus aller Welt bis Anfang 2022 bereits 1671 Schuppentiere gerettet, von denen mehr als 60 Prozent wieder ausgewildert werden konnten. Einer der Volontäre ist Ruben Hoekstra aus den Niederlanden. Vier Wochen hilft er, die scheuen Schuppentiere zu versorgen. Er bringt die mit 70 Gramm Ameiseneiern gefüllte Schüssel zur kleinsten Bewohnerin des Schutzzentrums: „Pika ist hier im Schutzzentrum geboren und hat sie ersten Monate gut überstanden“, sagt der engagierte Volontär.

Obwohl der Handel mit Schuppentieren mittlerweile verboten ist, geht er im Verborgenen zunehmend weiter. Das liege zum einen an der langen kulturellen Tradition, das Fleisch zu konsumieren und die Schuppen in der Traditionellen Chinesischen Medizin zu nutzen, ist sich Thai Van Nguyen, Direktor der Tierschutzorganisation, sicher. „Die Schuppen gelten in Asien als traditionelles Heilmittel“, erklärt er. Sie sind sehr begehrt – mittlerweile würde ein Kilogramm Schuppen auf dem Schwarzmarkt rund 1000 US-Dollar bringen. Es heißt, viele Krankheiten – unter anderem Hauterkrankungen, Ödeme, entzündete Wunden und sogar Krebs – würden durch die Schuppen in gerösteter oder gekochter Form geheilt. Dabei haben sie keinerlei Wirkung: „Die Schuppen bestehen lediglich aus Keratin, ähnlich wie das das Horn eines Nashorns oder die Fingernägel der Menschen“, sagt Nguyen.

„Meist sind sie mehr tot als lebendig, wenn sie bei uns ankommen“

Das Pangolin ist geschützt und darf laut Washingtoner Artenschutzabkommen (CITES) nicht international gehandelt werden. Dass dies dennoch geschieht, liegt an der großen Nachfrage – vor allem in China. Der Aberglaube ist fatal für die friedlichen Wildtiere und bringt sie an den Rand der völligen Ausrottung.

Fliegen illegale Händler auf, landen die konfiszierten Tiere im Schutzzentrum von Save Vietnams Wildlife. „Meist sind sie mehr tot als lebendig, wenn sie bei uns ankommen“, erklärt Tierarzt Lâm Kim Hai. Nicht nur, dass sie gar nicht oder falsch ernährt wurden – schließlich haben Schuppentiere keinerlei Zähne, sondern nur eine extrem lange Zunge, mit der sie überwiegend Ameisen und Termiten sowie deren Eier in ihren Mund bewegen. „Da sie nach Gewicht verkauft werden, sind ihre Mägen mit Steinen vollgepumpt, was sie selten überleben“, sagt er. Waren es 2014 noch 22 Tiere, die im Schutzzentrum gepflegt wurden, stieg die Zahl 2015 auf 114 und 2017 sogar auf 427 an. Das liegt auch am Anti-Wilderer-Team, das in ganz Vietnam und angrenzenden Ländern Augen und Ohren offen hält, um Schuppentierhändler auf Tiermärkten zu entdecken.

Doch die Versorgung ist noch immer eine Herausforderung, da Pangolins bis heute weitgehend unerforscht und die Tiere oft schwer gezeichnet sind durch die Qualen des illegalen Wildtierhandels.

Zu den häufigsten Leiden zählen die Dehydrierung auf langen Transportwegen, die Wunden, die sich die Tiere in den engen Transportnetzen zuziehen, die unnatürliche Zufütterung mit Maismehl und Wasser oder sogar Gipspulver und Steine, um ihr Verkaufsgewicht zu steigern sowie der enorme Stress, dem die Tiere ausgesetzt wurden. Unter diesen Umständen ist das Überleben eines jeden Tieres ein großer Erfolg. Mittlerweile liegt die Überlebensrate selbst von Tieren mit schwersten Verletzungen bei 80 Prozent. „Das liegt an unserem größeren Wissen und der Routine, die wir in den vergangenen Jahren mit diesen Tieren erlangt haben“, erklärt der Tierarzt.

Gerüchte: Pangolin als Zwischenwirt für das Coronavirus?

Oft kommen die Retter jedoch zu spät – die Tiere sind längst tot und die Schuppen bereits auf dem Weg in andere Länder. So gibt es immer wieder Meldungen von entdeckten Schuppen oder ganzen Tieren. 2019 flog die größte Schmuggelware auf: In Singapur haben Behörden auf einem Schiff aus Nigeria 14 Tonnen Schuppentier-Schuppen gefunden. Dafür mussten schätzungsweise 36 000 Tiere sterben. Es ist die größte Schiffsladung, die das Land je sicherstellte. Die immens große Nachfrage und der extreme Geldwert der immer seltener werdenden Tiere machen es unendlich schwer, den illegalen Handel einzudämmen oder gar ganz zu beenden. Doch nun keimt ein Hoffnungsfunke auf.

Wurde es bisher kaum von der Öffentlichkeit beachtet, rückt das Schuppentier nun nämlich aus anderen Gründen in den Fokus der Welt: Es steht im Verdacht, ein Überträger des Coronavirus zu sein. Diese These ist nicht ganz von der Hand zu weisen, denn Forscher fanden in Schuppentieren Coronaviren, die in bestimmten Bereichen eine Ähnlichkeit zu Sars-CoV-2 aufweisen. Zudem sind Pangolins wie kaum eine andere Art vom illegalen Wildtierhandel betroffen. Das Gerücht lautet: Die Tiere hätten sich bei einer Fledermaus infiziert und das Virus dann auf einem Wildtiermarkt auf den Menschen übertragen – als Zwischenwirt. Doch mittlerweile überwiegen in der Wissenschaft die Zweifel an dieser Hypothese, dass Schuppentiere an der Übertragung beteiligt waren. Führende Wissenschaftler wie Professor Christian Drosten von der Berliner Charité sind zu der Erkenntnis gelangt, dass es nicht ausreichend Belege dafür gebe.

China verbietet Handel und Verzehr der Wildtiere

Schuppentiere sind damit zwar nicht zu 100 Prozent als Virus-Zwischenwirt auszuschließen. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie an der Entstehung des Virus beteiligt sind, ist allerdings nach bisheriger Datenlage deutlich geringer als es den Anschein hat. Und dennoch: Der irrtümliche Verdacht könnte das Überleben der letzten Schuppentiere sichern – nämlich, wenn Wilderer und Konsumenten künftig lieber einen Bogen um die Tiere machen.

In China ist im Februar ein Gesetz erlassen worden, das verbietet, Wildtiere zu handeln und zu verspeisen. Anfang Juni wurden Schuppentiere außerdem in die höchste Schutzkategorie für Wildtiere aufgenommen und ihre Schuppen als Heilmittel aus dem offiziellen Arzneibuch des Landes gestrichen, was ein Verbot für die Nutzung in der traditionellen Medizin bedeutet. Es bleibt zu hoffen, dass dieses Verbot auch eingehalten wird – dann gibt es für die schuppigen Vierbeiner vielleicht noch eine Chance.