Warum Buckelwale die Ohren aufsperren

Heimliche Lauscher sind unter Wasser klar im Vorteil: Während das Tageslicht mit der Tiefe sehr rasch schwindet, tragen in den Ozeanen vor allem tiefe Töne weit und können unter Umständen in einigen Hundert Kilometern Entfernung noch wahrgenommen werden. Viele Meeresbewohner haben daher ein hervorragendes Gehör, das sie zum Beutemachen, zum Ausweichen vor Feinden und für viele andere Verhaltensweisen bis hin zur Partnersuche gleichermaßen nutzen.

So belauschen die Buckelwale vor der Küste Norwegens und Spitzbergens die Rufe von Orcas und können an deren Dialekten offensichtlich sehr gut unterscheiden, ob ihnen die großen, manchmal mehr als neun Meter langen Schwertwale gefährlich werden oder ob sie ihnen den Weg zu guter Beute weisen könnten. Das berichten Benjamin Benti von der Universität im schottischen St. Andrews und seine Kollegen in Frankreich und Norwegen jetzt in der Zeitschrift „Marine Ecology Progress Series“.

Die Meeresbiologen haben bei ihrer Forschung ein großes Handicap: Wale müssen zwar zum Atmen an die Wasseroberfläche kommen, verbringen aber die meiste Zeit unter den Wellen, wo sie sich kaum beobachten lassen.

Obendrein sind Buckelwale echte Weitwanderer, die im Sommer mithilfe vieler Hornplatten im Maul im Nordpolarmeer vor den Küsten Spitzbergens und der Bäreninsel Krebse und kleine Fische aus dem Wasser sieben. Dann wandern sie südwärts und fressen sich im Spätherbst und Winter an den Küsten Norwegens mit Heringen weitere Speckvorräte an. Anschließend ziehen sie noch tiefer in den Süden, wo sie nicht nur fasten, sondern in wärmeren Gewässern auch ihren Nachwuchs zur Welt bringen. Danach geht es wieder in den hohen Norden, und ein neuer Kreislauf beginnt.

Meeresbiologen machen interessante Entdeckung

Dort aber warteten im Frühsommer auf Spitzbergen bereits Benjamin Benti und seine Kollegen auf die Buckelwale. Mit einer langen Stange oder mit einem Luftdruckgerät befestigten die Forscher einen Saugnapf auf der Haut von einzelnen Buckelwalen. Daran befestigt waren in einem kleinen Gerät Unterwassermikrofone, Beschleunigungsmessgeräte und ein Minisender, der aus der Entfernung angepeilt werden kann. Auch wenn die Wale beim Befestigen dieses Geräts zunächst zusammenzuckten und manchmal auch ein wenig abtauchten, schienen sie ihr neues Anhängsel später weitgehend zu ignorieren. Die Experimente konnten beginnen.

Dabei spielte das Team den Tieren aus einiger Entfernung die Rufe von zwei Orca-Populationen vor, die sich rein äußerlich sehr ähneln, sich aber völlig unterschiedlich verhalten: Eine dieser Schwertwal-Gruppen schwimmt vor der Nordwestküste Nordamerikas und jagt dort vor allem Robben, aber auch Wale. Da ausgewachsene Buckelwale mit bis zu 15 Metern Länge nicht nur deutlich größer als Orcas sind, sondern sich auch durchaus ihrer Haut zu wehren wissen, attackieren die Schwertwale meist Neugeborene oder Jugendliche. Untereinander verständigen sich die Orcas mit einer Reihe von Lauten, die durchaus einer Sprache ähneln.

Orcas haben unterschiedliche Dialekte

Allerdings sprechen die Robben- und waljagenden Schwertwale vor der nordamerikanischen Pazifik-Küste einen völlig anderen Dialekt als ihre Artgenossen, die an der Küste und in den Fjorden Norwegens leben. Für die Buckelwale, die zwischen den subtropischen Gewässern des Nordatlantiks und Spitzbergen pendeln, dürften die Rufe der Orcas von der kanadischen Pazifikküste daher recht fremd klingen, die ihnen von Benjamin Benti und seinem Team vor Spitzbergen vorgespielt werden.

Obendrein wissen die großen Wale, dass vor allem ihrem Nachwuchs im offenen Meer Gefahr von solchen unbekannten Orcas droht. Daher versuchten die Tiere bei sieben von acht Experimenten, von den Lautsprechern mit den Schwertwal-Rufen wegzuschwimmen.

Allerdings fliehen die Buckelwale mit gutem Grund auch noch einige Minuten, nachdem die Forscher ihre Lautsprecher mit den Schwertwal-Rufen bereits ausgestellt haben: Orcas unterhalten sich zwar eifrig nach einer erfolgreichen Jagd und beim Verspeisen des Opfers, schweigen aber bei der Jagd selbst. Schließlich wollen sie sich ja nicht selbst als Angreifer outen und ihre mögliche Beute so vorwarnen. Verstummen die Lautsprecher der Forscher, haben die Buckelwale also einen triftigen Grund zur Flucht: Anscheinend haben die Orcas mit der Jagd begonnen.

Raffinierte Jäger unter Wasser

Vor der Küste und in den Fjorden Norwegens aber ist alles anders. Dort jagen die Schwertwale nämlich mit einer raffinierten Methode Heringe: Da ein Schwarm dieser Fische blitzschnell auseinanderstiebt, sobald sich ein Schwertwal nähert, würde dessen Attacke ins Leere stoßen. Daher treiben die Orcas in den Fjorden Nordnorwegens einen Heringsschwarm erst einmal von unten an die Oberfläche. Mit einem Schwall Luftblasen aus ihren Blaslöchern werden die Fische dann eingekesselt.

Manchmal kreisen die Orcas ihre Beute auch in immer engeren Runden ein und wenden ihnen dabei ihre blitzend weißen Bäuche zu. Aus diesem Karussell rasender Leiber aber können die Heringe nicht ausbrechen. Immer enger ziehen die Orcas ihre Kreise, bis ein kräftiger Schlag mit der mächtigen Schwanzflosse etliche Fische tötet oder betäubt, die der erfolgreiche Jäger dann nur noch aufsammeln muss.

Auf die Buckelwal-Jagd können diese Schwertwale also getrost verzichten. Das wissen auch die Buckelwale – und reagierten entsprechend, als die Forscher ihnen vor der Insel Vengsøya vor der Küste Nordnorwegens in der Nähe von Tromsø jeweils im Januar die Rufe von Heringsfresser-Orcas vorspielten. Offensichtlich klang das für die Buckelwale ähnlich wie die Glocke, die mancherorts noch zu den Mahlzeiten ruft. In Erwartung eines Schwarms von Heringen, die sie ähnlich wie Schwertwale mit Schleiern aus Luftblasen jagen, eilten die Buckelwale in fünf von sechs Versuchen auf das Geräusch und damit auf die vermeintlichen Orcas zu.

Schwierigkeiten lieber aus dem Weg gehen

Offensichtlich belauschen die Buckelwale also andere Arten, unterscheiden deren sprachliche Feinheiten und richten ihr eigenes Verhalten am Ergebnis dieser Lausch-Operationen und auch an anderen Faktoren aus. Als die Forscher ihnen in den Fjords in der Nähe der Insel Vengsøya die Laute der Robbenfresser-Orcas aus dem Nordpazifik vorspielten,schienen die Buckelwale im Winter seltener zu fliehen. Dann sind die durchaus wehrhaften ausgewachsenen Buckelwale gut genährt und können es leichter mit den Orcas aufnehmen.

Vielleicht scheuen sie also den Kampf weniger, überlegen Benjamin Benti und seine Kollegen. Obendrein finden sie in den Fjorden auch leichter Orte, in denen sie sich vor ihren Feinden verstecken können. Genau das machen jedenfalls einige Buckelwale vor der kanadischen Pazifikküste: Sie verbergen sich in den dortigen dichten Braunalgenwäldern vor den Schwertwalen. Das Belauschen anderer Arten bietet den Buckelwalen daher einen wichtigen Überlebensvorteil, solange sie die richtigen Schlüsse aus der jeweiligen Situation ziehen.