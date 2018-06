Warnung vor Salmonellen in Bio-Eiern aus Supermärkten

Das Steakrestaurant Chicago Meatbar gegenüber dem Ellwanger Bahnhof hat Insolvenz angemeldet. Der vorläufige Insolvenzverwalter versucht, den Betrieb des Lokals weiterlaufen zu lassen.

Ein Jahr lang hatte die Hängepartie gedauert. So lange hatte das frühere „Paulaner Journal“ in der Ellwanger Bahnhofstraße leer gestanden. Erst im November 2016 war mit dem Steakrestaurant ein Nachfolgebetrieb gefunden worden. Nun ist am 14. Juni, also nach etwas mehr als eineinhalb Jahren, das vorläufige Insolvenzverfahren über die Chicago Meatbar ...