Warnung vor riesigem Stromverbrauch des Internets

Das Landgericht Ravensburg hat am Freitag einen 28-jährigen Mann aus Mengen wegen besonders schwerer Vergewaltigung, Geiselnahme und gefährlicher Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von sieben Jahren verurteilt. Der Mann wurde angeklagt, weil er einer aus Thailand stammenden Frau am 8. April 2018 in seiner Wohnung mit in einem Messer in beide Oberschenkel und in den Genitalbereich schnitt. Er drohte ihr außerdem damit, eine Zigarette im Auge auszudrücken.